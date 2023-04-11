BBC評選「適合女性獨自旅遊」5大國家　日本入選

▲日本列入女性獨自旅遊最安全的國家之一。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

一個人出外旅行風潮越來越流行，但女性獨自出國旅遊仍面臨諸多挑戰。BBC參考女性安全指數（WPS）、全球和平指數（PGP）等資料，並與獨自海外旅遊的女性進行訪談，綜合整理出5個適合女性獨自遊玩的國家，分別是斯洛維尼亞、盧安達、阿拉伯聯合大公國（UAE），以及國人最愛的日本。

斯洛維尼亞

斯洛維尼亞在中歐、東歐地區的女性安全指數排名第一，顯示出近年來這裡女性安全觀念取得長足進步，85%女性在這裡感到安全。

▲斯洛維尼亞首都盧比安納（Ljubljana）。（圖／CFP）

經營旅遊部落格的女子拉姆絲戴爾（Claire Ramsdell）透露，當她第一次來到首都兼最大城市盧比安納（Ljubljana）時，晚上可以上街拍照，沒有遇到導航、語言障礙等問題，從來沒有任何人來打擾她，非常適合步行，交通也很方便，可以來趟美食之旅，蕎麥核桃甜點štruklji與冰淇淋名店Cacao都不容錯過。

戶外行程方面，斯洛維尼亞有許多適合健行的景點，或前往電影《納尼亞傳奇》第二部拍攝地點索查河（Soča River），這裡距離義大利邊界不遠，河水碧藍，步行者可以在河邊享受散步寧靜時光，就算是開車來這裡旅行，也可以靠邊停車，走走河上方的吊橋。

盧安達

依據女性安全指數資料，盧安達國會議員之中女性佔約55%，在議會性別平等的排名堪稱世界第一，《全球性別差距報告》把盧安達名列世界第6。除了盧安達語、斯瓦希里語，盧安達官方語言也包括英語及法語。

在盧安達居住4年的漢森（Rebecca Hansen）透露，盧安達幾乎所有地點、不分晝夜都有警察、警衛、軍人，起初這景象可能讓人感到害怕，但很快就會發現這些人都是友善的，即便不會說英語，當地人也很樂意幫忙指路。

漢森建議，可以到吉佳利種族滅絕紀念館（Kigali Genocide Memorial）走一趟，去探訪山地大猩猩也相當值得，或是前往紐格威國家公園（Nyungwe National Park）、火山國家公園（Volcanoes National Park）等。

▼ 盧安達首都吉佳利城市景觀。（圖／CFP）

阿拉伯聯合大公國

阿拉伯聯合大公國知名城市杜拜被旅遊保險業者Insure My Trip評選為「最安全的女性獨自旅行城市」；依據調查，有98.5%的15歲以上女性認為，她們在居住地點獨自走夜路也覺得很安全。

網紅阿奧德（Sandy Aouad）在巴黎、杜拜兩地輪流住，也覺得杜拜相當安全，有次在沙漠遇到車子爆胎，就把沒上鎖的車靠邊停，車鑰匙也沒有拿走，「車子留在那邊一定沒事的。」

談及獨自旅行，阿奧德建議可以嘗試「衝沙」（Desert safari，又稱飆沙），就是開著車在高低起伏的沙漠沙丘中奔馳，因為這是認識其他人的簡單方法，若喜歡冒險者，可以去玩高空跳傘。

▼阿拉伯聯合大公國知名城市杜拜。（圖／CFP）

日本

日本暴力犯罪率極低，是全球和平指數評選的世界上最安全10大國家之一。在日本，有女性專用地鐵車廂（特定時間與路線）、女性專用住宿設施，讓獨自旅行的女性更有安全感。翻開雜誌，就能找到一個人可以去的卡拉OK、拉麵店、溫泉等等的介紹。

印尼女子阿薩加夫（Lulu Assagaf）20年前就搬到日本，發現日本民眾很樂心助人，但到鄉村地區就要和導遊一起去，因為那裡的人不太會說英文。在日本獨自用餐算是常態，阿薩加夫說，可以去尋找美食，特別是京都、大阪、東京。

另外阿薩加夫也推薦，有武士故鄉之稱的沿海城市金澤（Kanazawa）和高山市都能去去看，高山市有美麗的傳統建築、清酒釀酒廠以及高山昭和館。

▼日本金澤市歷史街道。（圖／CFP）

挪威

挪威多年來都是世界上性別最平等、最幸福的國家之一。旅遊業者特朗斯凡（Torunn Tronsvang）直說，首都奧斯陸是獨自旅遊女性的理想之地，也有許多企業由女性經營，鼓勵到訪的遊客體驗大自然。在挪威可欣賞北極光，白天參加雪橇狗旅行團，晚上入住民宿冰屋。

▼ 挪威布里根（Bryggen）。（圖／CFP）

▼ 挪威特羅姆斯極光。（圖／CFP）