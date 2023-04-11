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日男記恩12年「感謝台灣援助311」　來台徒步環島3圈感動11萬人

▲一名日本男子為感謝台灣援助311大地震，徒步環台3圈。（圖／網友Temin Lin提供）

▲一名日本男子為感謝台灣援助311大地震，徒步環台3圈。（圖／網友Temin Lin提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本311大地震發生迄今已12年，不少日本民眾仍感念台灣在當時的幫助。有民眾近日在屏東車城發現，一名日本遊客正在徒步環島，背上背著「感謝台灣支援日本311大地震」的字牌，底下還註明這已是他「第三圈徒步環島」，畫面一出，感動不少網友。

一名網友近日在臉書社團貼出照片表示，他6日在車城某超商遇見一名日本男子，對方似乎剛休息完準備繼續上路，特別的是，男子的旅行背包上掛著一面顯眼字牌，上頭寫道「衷心感謝您對2011.3.11東日本大地震時的大力支援」，並註明這是他第三圈徒步環島；另外，一旁的板凳上也擺有一個斗笠，同樣寫著「3.11東日本大地震，謝謝台灣支援」。

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▲一名日本男子為感謝台灣援助311大地震，徒步環台3圈。（圖／網友Temin Lin提供）

溫馨畫面一出，至今已累積11萬名網友按讚，近千則留言，不少網友紛紛感動表示「日本感謝311感謝到現在，甚至在日本還有感謝祭每年還越辦越大⋯」、「我也感謝日本在疫情時捐助的那一批疫苗」、「都10幾年了還在感恩，這情操才是感動」、「幫助人一次，人家記一輩子」、「三度環台，謝謝您對台灣的熱愛」。

也有網友分享遇到這名男子經歷，「2016年遇過他！為了感念台灣來台一周挑戰馬拉松。記得當天接近傍晚了，寒流來襲，又飄著雨。他在路邊拿著地圖四處查看，我停下車詢問他是否需要載他一程，他表明身分後謝絕幫助，說因為下雨在找過夜歇腳處。小聊要離開前，送給我們一張明信片跟給孩子們幾隻他摺的小紙鶴。沒想到已事隔7年，阿北還是堅持用自己的方式在感念台灣。」

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