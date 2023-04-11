快訊／立法院朝野共同聲明譴責中國軍演　斥武力恫嚇「野蠻行為」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中共解放軍8日至10日展開「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」軍演，引發國際社會關切。立法院11日上午通過朝野黨團共同聲明，譴責中國當局進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，立法院代表台灣2300萬人民向中國當局表達嚴正譴責與抗議，並要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇，呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。

今天是中國發動環台軍演後第一場立法院會，立法院長游錫堃在院會開始後宣讀立法院朝野黨團共同聲明。

共同聲明表示，中國當局以總統蔡英文出訪邦交國及過境美國為藉口，在台灣周邊進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，造成區域緊張情勢升高，嚴重破壞國際秩序，立法院代表台灣2300萬人民向中國當局表達嚴正譴責與抗議，並要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇。

共同聲明指出，中華民國總統出訪友邦，過境美國，為多年來的外交慣例，並獲得國際社會的支持，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九至蔡英文已經有51次，不因政黨輪替而改變，中國當局以軍事演習為手段，欲阻止我國元首外交，屢次傷害台灣人民感情，嚴重威脅區域的和平與安全，也違反聯合國憲章最基本的原則。

共同聲明表示，中華民國為主權獨立的國家，這是台灣海峽兩岸多年來的現狀與事實，台灣人民與政府有權與其他國家進行正常交往，並透過國際參與對國際社會作出貢獻，中國當局無權阻撓，亦無法改變台灣人民走向世界的堅強意志。

共同聲明並指，立法院感謝國際友邦長期關注台海和平及支持台灣走向國際，該共同聲明代表我國人民對中國軍演的嚴正抗議，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。

立法院昔日曾多次針對重大國際事件發表共同聲明，包括2020年5月29日朝野黨團通過共同聲明，嚴厲譴責中國制定「港版國安法」，違背港人治港的承諾；2021年4月9日跨黨派通過決議，呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾；2022年2月24日烏俄戰爭發生之後，旋即於3月1日發布朝野黨團共同聲明，強烈呼籲俄羅斯政府儘速停止軍事侵略行動。

▼立法院朝野黨團今天發表共同聲明譴責中國環台軍演。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）