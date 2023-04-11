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搭機坐到「超尊榮大位」！空姐竟主動搭話　過來人笑點頭

▲搭機坐到「超尊榮大位」。（圖／「權證小哥」授權引用）

▲他坐到逃生艙門旁的座位。（圖／「權證小哥」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

自邊境解封後，大批國人狂衝日本旅遊，股市研究籌碼專家「權證小哥」日前搭機前往時，就坐到「超尊榮大位」。他幽默表示，不僅空姐主動搭話，而且這個位置責任重大；而不少過來人則秒懂笑回，特殊待遇阿！

權證小哥日前搭機赴日，座位剛好在逃生艙門的旁邊，而正前方就是空姐的位子，在班機起飛前，日本籍空姐用英文交代了一堆重要的事項，讓他忍不住驚呼，「從來沒看過英文這麼溜的櫻花妹，感覺這個位置任務重大。」

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權證小哥向《ETtoday新聞雲》記者提到，今年報復性出遊，已經去日本5趟了，而逃生艙門旁邊的位子，真的很舒服；另外，原來日本空姐嫁給了美國籍老公，所以英文才會這麼溜。

▲飛機,富士山,東京。（圖／記者陳涵茵攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

PO文掀起熱烈討論，不少坐過尊榮大位的人表示，「我上次坐這個位置，還硬找話題跟對面的空姐聊了起來，後來發現那位空姐對什麼話題最有興趣，就是聊代購」、「這個位置很棒唷！曾經被升級過一次」、「超棒的大位呢」、「這位置很寬敞，以前坐過一次，很舒服」、「這個位子不會安排老弱婦孺坐，因為在遇到緊急事故時，希望能有身強體壯的人負責打開機艙門，放下充氣滑梯及幫忙疏散人群。跟你講解的就是相關內容，另外也會給你一份應變措施的操作手冊，請撥空詳讀。當然最重要的，就是不要沒事打開機艙門」。

另外，也有不少網友笑說，「好像都會選年輕力壯的帥哥，有事要幫忙」、「英文不好不能坐的位置」、「逃生門旁的座位確實有重要的任務」、「我老公坐過一次，對面是空少」。

▲▼機艙，飛機客艙，飛機內，飛機座椅，3-3座椅，。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

值得一提的是，依據日本國土交通省發布的公告，乘坐逃生口旁座位須符合幾項條件：

1. 年滿15歲以上。
2. 搭乘時無須空服人員或他人協助。
3. 緊急狀況時，有能力開啟飛機艙門等，並協助其他乘旅客逃生。
4. 能了解緊急逃生程序的說明及空服員的指示，且能夠口頭傳達給其他旅客。
5. 緊急逃生時，無須照顧同行旅客。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至12/31為止使用優惠券還可享有額外折扣，去日本之前可以先把優惠券存在手機裡，結帳時出示即可。（圖／BicCamera提供）

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