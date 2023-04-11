熱帶低壓今可能生成！鄭明典指「旋轉特徵越趨明顯」　最強時刻曝

▲菲律賓東方海面熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

菲律賓東方海面上的熱帶擾動持續西行，中央氣象局長鄭明典表示，該系統旋轉特徵明顯，「有定為熱帶性低氣壓的條件了」，不過未來增強為颱風的機率仍偏低。

鄭明典今在臉書上發文指出，「熱帶擾動菲律賓東方的雲團組織起來了，旋轉特徵越來越明顯，觀測的風速還是偏弱，但是旋轉特徵明顯，有定為熱帶性低氣壓的條件了！」

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氣象局預報員葉致均表示，該系統今日有機會增強為熱帶低壓，不過發展強度相當有限，目前資料看來這幾天就是最強的時間點，未來往西移動穿越呂宋島後，強度將快速減弱，成颱機率偏低。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，熱帶擾動90W目前位於菲律賓東方，「環流型態架式十足」美國聯合颱風警報中心，發布「熱帶氣旋形成警報TCFA」，表示該系統未來有再增強的趨勢。

颱風論壇表示，由於菲律賓周邊的垂直風切有點強，隨著90W逐漸靠近這個區域，即便有稍微增強的空間，但幅度也不會太明顯，目前仍然預估巔峰強度以「熱帶低壓」機率最高，成為首颱機率依然偏低。

路徑方面，90W被太平洋高壓往西推，緩慢朝菲律賓東岸前進，走到這裡時也來到高壓的西側邊緣，待周六(15)鋒面南下後一起被勾走將會大角度轉向東北，整體來說靠近台灣的機率微乎其微。