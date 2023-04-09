一圖看一周天氣！「春天孩子面」2地晴雨多變　「飆35度」時間曝　

▲未來一周天氣，北東多變，中南春暖。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

氣象局表示，未來一周天氣「春天孩子面」，北、東部天氣變化較快，時晴偶雨，中南部春暖有點熱，其中周五(14日)最熱，高溫上看35度；下波鋒面周六(15日)報到，北部、東部及中南部山區有局短暫雨。熱帶擾動發展周二、周三(11~12日)有機會增強，有模式預測有2到3成機率生成颱風，但不確定性高。

中央氣象局預報員林定宜表示，明天周一(10日)水氣持續減少，僅東半部、北部山區有零星短暫雨和飄雨，午後東南部有零星短暫陣雨，其他各地多雲到晴，台灣風場轉偏東風或東南風，溫度持續回升，周二(11日)各地多雲到晴，只有東半部和午後東南部山區有零星短暫陣雨。

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周三(12日)東北季風稍增強，大台北、東半部和北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周四、周五(13日、14日)環境偏東風至偏南風，東半部有局部短暫雨，其他多雲到晴，西部山區也有零星短暫雨。

▲▼未來一周天氣預測趨勢。（圖／氣象局）

周六(15日)東北季風稍增強，北方有一波鋒面，北部、東半部及中南部山區有局短暫雨，其他地區多雲。周日(16日)水氣減少，恢復多雲到晴天氣。

至於菲律賓附近熱帶擾動，林定宜表示，未來2到3天有機會發展，但仍要持續觀察，依照歐洲模式預測有2成到3成機率會發展成颱風，但不確定仍高，且即便發展成颱風，對台灣也沒有影響。

溫度部分，林定宜指出，氣溫將逐日回升，不過周三(12日)東北季風稍增強，溫度會下降1到2度，但周四、周五(13日、14日)又持續回升，中南部會到30度，南部最高溫可能上看34度到35度，其中以周五(14日)最熱。

林定宜指出，周六(15日)東北季風增強，溫度將從周五的29度降到周六的25度，氣溫稍微轉涼。

▼未來一周天氣預測趨勢。（圖／氣象局）