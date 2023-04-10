2波變天轉雨　「最新成颱機率」路徑大迴轉

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三、周四東半部水氣略增；周五晚至周六晨中部以北及東半部有局部陣雨；本周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，但發展成颱風的機率已降至10%，無侵台疑慮，通過菲律賓進入南海，或在菲律賓附近向東北大迴轉。

中央氣象局指出，今天（10日）各地為多雲到晴的天氣，僅東半部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，北部山區亦有零星短暫雨；氣溫方面，由於風向轉為偏東至東南風，各地氣溫持續回升，低溫約17至20度，北部及東半部高溫約24至26度，中南部27至29度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周二至周五受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫升，白天暖如夏，北台高溫升至30度左右，南部則升至35度左右，早晚仍微涼；周三、周四東半部水氣略增，北海岸、東半部偶有零星降雨。



吳德榮分析，周五晚至周六晨鋒面快速掠過，中部以北及東半部有局部陣雨；周六白天起逐漸好轉；周日起連3天各地恢復晴朗穩定，白天熱如夏、早晚涼、日夜溫差極大的天氣。



吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，本周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，但發展成颱風的機率已降至10%；系集模式模擬熱帶擾動的路徑分布仍顯示，無侵台疑慮，通過菲律賓進入南海，或在菲律賓附近向東北大迴轉。

▼吳德榮分析，成颱機率降低至10%，通過菲律賓進入南海，或在菲律賓附近向東北大迴轉。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

