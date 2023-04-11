周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

▲熱帶擾動未來動向。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



記者陳俊宏／台北報導

熱帶擾動路徑大迴轉！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周六降雨範圍較廣，包括中部以北、東半部和南部山區。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，熱帶擾動90W今年第一個有機會發展為正式編號熱帶性低氣壓、甚至輕度颱風的系統，預估對台灣沒明顯影響。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（11日）天氣比較穩定；周三東北季風增強，大台北、東半部和北部山區有局部短暫雨，中部山區偶爾零星降雨；周四、周五各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，周六鋒面通過加上東北季風增強，降雨範圍較廣，包括中部以北、東半部和南部山區；周日東北季風減弱，周日、下周一各地多雲到晴。

一周溫度部分，陳伊秀說，北部低溫介於19、20度，高溫26-29度，周三高溫略降至26度，周六降到23度；中南部沒太大變化，低溫18-21度，高溫27-29度。

至於菲律賓東方海面熱帶擾動是否可能發展成颱風，陳伊秀分析，仍要持續觀察，它位於菲律賓中部的大低壓帶內，在北上過程中，環境垂直風切大，不利其發展將減弱，往東邊偏走，距離台灣很遠。

▼熱帶擾動發展中。（圖／氣象局）

吳聖宇在臉書提到，熱帶擾動90W今年第一個有機會發展為正式編號熱帶性低氣壓、甚至輕度颱風的系統，但預報模式對它未來的發展不是特別看好，未來實際發展情況仍有待觀察。

吳聖宇表示，目前90W結構還不理想，有待繼續組織整理，預估未來將朝向菲律賓以東海域接近，然後逐漸轉向往東北離開，沒有特殊意外的話，該系統對台灣天氣並沒有明顯的影響性。