　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林秉樞又慘了！強拍前女友裸照逼下跪凌虐　一舉動自曝漏網惡行

▲▼林秉樞到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林秉樞因施暴立委高嘉瑜等犯行，日前到高院二審出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜2021年遭當時男友林秉樞毆打施暴，引發社會關注與聲援，林男一審被依傷害等8罪判刑2年10月，上訴高院二審審理中，林男日前聲請檢方發還他2020年對另1位前女友施暴被查扣的手機，新北地檢署認為事有蹊蹺，分案調查採證並聯繫女方說明，赫然發現手機裡竟存有女方遭林男強拍的裸照，且林男當時揚言散布女方的性愛影片，新北檢今依強制、恐嚇危害安全等罪嫌起訴林男，建請法官宣告沒收這支手機。

林秉樞對本案前女友施暴期間，他還沒跟高嘉瑜交往，但他對2女動粗手法相仿，本案女方2020年間和林男交往期間，被林男強行查看手機，發現她跟異性朋友互傳訊息，林男認為女方劈腿，多次暴怒對女方呼耳光、強逼女方下跪道歉，同年8月間，林男再度藉故發飆，威脅女方辭職、揚言要讓女方沒辦法上班。

林男更聲稱要散布女方裸照及性愛影片，「我不會放過妳」、「我要整死妳」，甚至放話女方若不聽從，「信不信殺了妳跟妳的小孩」、「妳消失就沒了，就句點喔」。女方驚嚇報案求助，林男搬出當時年邁患病尚未過世的母親當成求饒理由，被依恐嚇危害安全罪判處拘役40天、緩刑2年定讞。

女方並在2021年3月取得法院核發通常保護令，禁止林秉樞繼續騷擾跟蹤，且不得靠近她住處與工作地點100公尺內，終於遠離林男這個恐怖情人，林男隨即於2021年結識高嘉瑜交往，同年11月底經高嘉瑜主動揭露被林男毆打施暴遭遇，林男對本案前女友的暴行紀錄也被起底。

林秉樞因施暴高嘉瑜等犯行被羈押7個多月，一審依傷害等8罪判林男2年10月徒刑，上訴高院審理中。日前林男聲請新北檢發還他2020年對本案前女友施暴而被查扣的手機，檢方立刻警覺這支手機可能藏有其他犯罪事證，於是分案偵辦並聯繫女方查證，女方才說出其實2020年3月間，林男懷疑她跟異性朋友關係不尋常，就曾在她家逼她脫光下跪道歉。

林女痛陳林男當時用手機強行錄影她一絲不掛的畫面，還打她耳光、叫她自己掌嘴，林男奪走她的手機阻止求救，並揚言要散布她的性愛影片。檢方指揮警方對這支手機深入進行數位勘察，果然發現女方裸身遭虐的不堪影像，林男到案也自白認罪。

檢方今依強制、恐嚇危害安全等罪嫌起訴林男，聲請簡易判決處刑，且不但不發還手機，並以這支手機是林男犯罪所用之物、內有女方裸露身體與遭強迫下跪道歉的影像，建請法官宣告沒收這支手機。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
莊智淵退賽後首發聲！萌兒暖打氣
蘇花爆嚴重車禍！小客車撞水泥路墩「1死1命危」
普發6千元超過「1千3百萬人領取」！已成功發放55％
下面「突長白陰毛」是病？　醫急勸：千萬別拔
宋逸民教會涉嫌逃漏稅　國稅局最新調查結果出爐
林秉樞強拍前女友裸照逼下跪　一舉動自曝漏網惡行
女星3次酒駕撞傷人　登《蒙面歌王》被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘇花發生嚴重車禍事故！小客車撞水泥路墩「1死1命危2傷」

台銀嘉義分行驚傳槍響　警員「觸動板機」開1槍射中地板

林秉樞又慘了！強拍前女友裸照逼下跪凌虐　一舉動自曝漏網惡行

快訊／台中女騎士遭聯結車撞吞車底　出動吊車脫困重傷搶救中

快訊／男子闖入台鐵仁德平交道　遭自強號撞擊卡車底搶救畫面曝

快訊／竹北生醫園區瓦斯外洩！消防關閥門「16廠商受影響」

快訊／新店特斯拉撞分隔島起火！名設計師送醫「搶救不治」

林杏兒當選無效案卡關！法官緊張：浪費3個月...下週勘驗新證據

網傳總統訪美行程「侍衛挾帶私菸」　府方提告！警報請檢方偵辦

老夫妻被迫住超商1個月最新進度　兒女願幫爸媽租屋但「不同住」

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

台南槍擊丟包案「招魂不順」　家屬：藏鏡人沒落網不甘願

蘇花發生嚴重車禍事故！小客車撞水泥路墩「1死1命危2傷」

台銀嘉義分行驚傳槍響　警員「觸動板機」開1槍射中地板

林秉樞又慘了！強拍前女友裸照逼下跪凌虐　一舉動自曝漏網惡行

快訊／台中女騎士遭聯結車撞吞車底　出動吊車脫困重傷搶救中

快訊／男子闖入台鐵仁德平交道　遭自強號撞擊卡車底搶救畫面曝

快訊／竹北生醫園區瓦斯外洩！消防關閥門「16廠商受影響」

快訊／新店特斯拉撞分隔島起火！名設計師送醫「搶救不治」

林杏兒當選無效案卡關！法官緊張：浪費3個月...下週勘驗新證據

網傳總統訪美行程「侍衛挾帶私菸」　府方提告！警報請檢方偵辦

老夫妻被迫住超商1個月最新進度　兒女願幫爸媽租屋但「不同住」

曾沛慈莫名變胖3公斤　認了「懷疑有孕」嗨喊：收工馬上驗！

莊智淵退賽很不好意思：期望頸椎沒惡化太多　萌兒暖打氣

雷達兵發文控「掌握不到敵情」　國防部認定「假訊息」交警方查辦

蘇花發生嚴重車禍事故！小客車撞水泥路墩「1死1命危2傷」

台銀嘉義分行驚傳槍響　警員「觸動板機」開1槍射中地板

陳建仁：超過1300萬國人領6000元　已成功發放55％

喜提達物流獲2023年ESG物流永續獎金獎　設文教基金會回饋社會

外交部譴責環台軍演　「自曝共產政權非理性的荒謬本質」

再選這一次「之後要退休」　王世堅：盼把智慧、經驗帶到立院實現

郭台銘遭爆參選「為讓半導體西進中國」　鴻海斥：子虛烏有不負責任言論

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

如《心肝寶貝》歌詞般輕哄　李坤城父子合照曝光

女同婚誆3P迷魂盜害死1人　判刑定讞

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

即／高雄砂石車撞機車！後座女乘客遭輾斃

快訊／台南雞舍「全面燃燒」搶救中

即／租千萬超跑「小牛」上北宜！　他打滑衝對向撞騎士

老夫妻被迫住超商1個月　兒女協調最新進度曝

交車遭撞客戶Mini成鐵餅！他脫困肋骨斷3根

路人報警抓「活春宮」　真相竟是淫男撿屍

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜怒：拉下她已成民進黨主流共識

高嘉瑜怒：拉下她已成民進黨主流共識

針對上次民進黨地方大選大敗，綠營側翼找黨內勇於「異言者」祭旗，把矛頭對向資深綠營北市議員王世堅及立委，加上8日台灣基進黨北市黨部開幕茶會中，包含民進黨前衛福部長陳時中、前內政部長徐國勇、前立委姚文智均到場，徐國勇更當場表態支持吳欣岱選立委。

高嘉瑜盼整合民調　吳欣岱不妥協

高嘉瑜盼整合民調　吳欣岱不妥協

港湖立委激戰　他曝賴清德選總統第一道難題是「這人」

港湖立委激戰　他曝賴清德選總統第一道難題是「這人」

憂泛綠分裂　高嘉瑜盼比民調整合

憂泛綠分裂　高嘉瑜盼比民調整合

李彥秀強調港湖為指標戰區　分析「綠營三巨頭」挺吳欣岱政治意義

李彥秀強調港湖為指標戰區　分析「綠營三巨頭」挺吳欣岱政治意義

關鍵字：

林秉樞高嘉瑜強制罪恐嚇危害安全裸照性愛影片

讀者迴響

熱門新聞

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

快訊／陳零九遇追撞車禍！　當場「噴血毀容」急送醫...親曝最新狀況

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

快訊／Selina公開寶寶性別　曝光4個月大孕肚美成這樣！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面