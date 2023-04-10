林秉樞又慘了！強拍前女友裸照逼下跪凌虐　一舉動自曝漏網惡行

▲林秉樞因施暴立委高嘉瑜等犯行，日前到高院二審出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜2021年遭當時男友林秉樞毆打施暴，引發社會關注與聲援，林男一審被依傷害等8罪判刑2年10月，上訴高院二審審理中，林男日前聲請檢方發還他2020年對另1位前女友施暴被查扣的手機，新北地檢署認為事有蹊蹺，分案調查採證並聯繫女方說明，赫然發現手機裡竟存有女方遭林男強拍的裸照，且林男當時揚言散布女方的性愛影片，新北檢今依強制、恐嚇危害安全等罪嫌起訴林男，建請法官宣告沒收這支手機。

林秉樞對本案前女友施暴期間，他還沒跟高嘉瑜交往，但他對2女動粗手法相仿，本案女方2020年間和林男交往期間，被林男強行查看手機，發現她跟異性朋友互傳訊息，林男認為女方劈腿，多次暴怒對女方呼耳光、強逼女方下跪道歉，同年8月間，林男再度藉故發飆，威脅女方辭職、揚言要讓女方沒辦法上班。

林男更聲稱要散布女方裸照及性愛影片，「我不會放過妳」、「我要整死妳」，甚至放話女方若不聽從，「信不信殺了妳跟妳的小孩」、「妳消失就沒了，就句點喔」。女方驚嚇報案求助，林男搬出當時年邁患病尚未過世的母親當成求饒理由，被依恐嚇危害安全罪判處拘役40天、緩刑2年定讞。

女方並在2021年3月取得法院核發通常保護令，禁止林秉樞繼續騷擾跟蹤，且不得靠近她住處與工作地點100公尺內，終於遠離林男這個恐怖情人，林男隨即於2021年結識高嘉瑜交往，同年11月底經高嘉瑜主動揭露被林男毆打施暴遭遇，林男對本案前女友的暴行紀錄也被起底。

林秉樞因施暴高嘉瑜等犯行被羈押7個多月，一審依傷害等8罪判林男2年10月徒刑，上訴高院審理中。日前林男聲請新北檢發還他2020年對本案前女友施暴而被查扣的手機，檢方立刻警覺這支手機可能藏有其他犯罪事證，於是分案偵辦並聯繫女方查證，女方才說出其實2020年3月間，林男懷疑她跟異性朋友關係不尋常，就曾在她家逼她脫光下跪道歉。

林女痛陳林男當時用手機強行錄影她一絲不掛的畫面，還打她耳光、叫她自己掌嘴，林男奪走她的手機阻止求救，並揚言要散布她的性愛影片。檢方指揮警方對這支手機深入進行數位勘察，果然發現女方裸身遭虐的不堪影像，林男到案也自白認罪。

檢方今依強制、恐嚇危害安全等罪嫌起訴林男，聲請簡易判決處刑，且不但不發還手機，並以這支手機是林男犯罪所用之物、內有女方裸露身體與遭強迫下跪道歉的影像，建請法官宣告沒收這支手機。