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吳欣岱成北市基進黨焦點　高嘉瑜怒：拉下她已成民進黨主流共識

▲▼民進黨立委高嘉瑜、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱將參選台北市港湖區立委，與現任綠營該區立委高嘉瑜的選戰即將開打。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

 記者張君豪／台北報導

針對上次民進黨地方大選大敗，綠營側翼找黨內勇於「異言者」祭旗，把矛頭對向資深綠營北市議員王世堅及立委，加上8日台灣基進黨北市黨部開幕茶會中，包含民進黨前衛福部長陳時中、前內政部長徐國勇、前立委姚文智均到場，徐國勇更當場表態支持吳欣岱選立委。

綠營內訌連原本不考慮投入港湖區立委選舉的國民黨也決定見縫插針派人參選，立委高嘉瑜指出：北市港湖一直以來都是綠營的艱困選區，國民黨近日發覺這次綠營參選的組合，非常可能演變成「國民黨被直接保送」的結局，正因為預見了保送，所以國民黨才人人搶著要選。高嘉瑜9日發布聲明，認同同黨議員李建昌倡議，願接受整合民調，避免增加任何國民黨在未來立院過半的可能。

高嘉瑜陣營指出：吳欣岱成為基進黨北市黨部成立的焦點，從恭賀花籃發現民進黨派系大老均出席祝福、高嘉瑜陣營指出「拉下高嘉瑜」已經成為民進黨的主流共識，即使這種做法，等同贈送國民黨1席立委也在所不惜。

吳欣岱則堅稱，她是本土派有理想的更好選擇對象。但衡量選區現實，吳欣岱參選除了拉低高嘉瑜的深綠支持者選票外，本身並無勝選實力，高嘉瑜陣營希望雙方透過民調決定參選者，民進黨中央卻以「無與他黨候選人共同民調」前例，雙方目前並無交集。

高陣營則評估，港湖區歷年都是民進黨艱困選區，基進黨吳欣岱本來就沒當選可能，參選卻足夠把高嘉瑜拉垮，等同變相保送國民黨參選對象，如果說民進黨與基進黨樂見吳欣岱參選，認為是維護本土派的信念不惜讓綠營讓出北市港湖選區，黨中央懲罰了不聽話的民代，基進黨獲得輿論聲浪，並為下次市議員選戰奠定基礎，但這場政治選舉精算，選民是否認同有待後續觀察。

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