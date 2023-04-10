林杏兒當選無效案卡關！法官緊張：浪費3個月...下週勘驗新證據

▲台北市國民黨新科議員林杏兒去年底遭檢方提起民事當選無效之訴，民庭二次開庭。（資料圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

北市新科議員林杏兒被提民事當選無效之訴，今（10日）法院二度開庭。士檢訴訟代理人提「新聞報導」光碟當新證據，雙方一度為是否要當庭勘驗意見有所分歧，也讓受命法官緊張說「目前已浪費3個多月了」，檢方則承諾會在本月17日提光碟譯文，法官庭末諭知4月18日續行準備程序庭。

由於首次開庭時，蕭景田尚未被起訴，導致林杏兒律師團隊無法閱卷，今當庭得知可以閱卷後，則表示會在1至2周內到院閱卷具狀表示意見。

然而，檢方訴訟代表當庭陳報「新聞報導」光碟1份，法官提出疑問「光碟內容為何？是否要當庭勘驗必要？」接著有些緊張說，該案剩沒多久時間，且還是合議庭，得預留一個月給合議庭討論，但從1月分案到目前已經浪費3個月了。

這樣的話也讓林杏兒律師團委婉指出，檢方是國家機器，應該要有sense，在起訴時就應該要提出完善證據，這樣就起訴過免太草率，況且檢方提出的新聞光碟僅是蕭景田女兒與林杏兒在某個場合互動，與該案關係薄弱，更指出是因為檢方問題，才壓縮到閱卷時間甚至影響訴訟防禦權。

檢方則表示，會在4月17日將光碟譯文傳真、email給被告及院方；法官則表示，下週二下午續行準備程序庭，若雙方對光碟內容有意見，當庭提出。