快訊／抗癌戰將慘了！高端股價飆13倍涉內線　疫苗委員夫妻被起訴

▲（左起）張世忠、胞妹張姿玲、妹婿黃子亮、前基亞財務長歐朝銓 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前年高端疫苗（6547）股價從每股2位數，一路攀升到417元，遭質疑炒股，其母公司基亞（3176）爆非常規交易，檢調去年底比對金管會提供交易分析意見書等事證後，搜索、約談基亞時任董事長張世忠等18人，張以30萬交保，其胞妹張姿玲、妹婿黃子亮各50萬交保，前基亞財務長歐朝銓10萬元交保，士林地檢署經數月偵辦，今（7日）偵結。

士檢表示，承辦檢察官依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，分別就「本案利多消息一至六」及「利空消息」等重大消息明確後、公開的高端公司股票交易情形，主動清查包含高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。

其中「抗癌超級戰將」劉滄梧擔任食藥署疫苗專家審查委員會專家委員其中一員，2021年7月18日下午，專家審查委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，劉男竟將此重大消息洩漏給被告妻子施庭芳，施妻在隔日重大消息公開前，分批買入高端公司股票20仟股，因認劉男涉嫌洩密罪，施妻涉嫌內線交易罪，均依法提起公訴。

檢方認，劉男身為疫苗審查委員，是基於職業關係而獲悉消息內部人，在調閱資金來源、比對通訊紀錄後，難認被告劉男與其妻有共犯關係；至其餘14名被告（張世忠姻親、妹婿、基亞員工、審查委員），均無經手或參與各該重大消息所涉合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，且審酌等買賣高端股票的交易模式，並無證據證明其等利用地位或職務以獲悉相關重大消息，而在消息未公開前買賣高端公司股票，難認其等交易行為構成內線交易，而為不起訴處分。

檢方指出，認施嫌涉內線交易罪，被告劉嫌涉洩密罪遭起訴，夫妻倆在重大消息前購買20張股價（約200多元），但持有約1、2天就賣掉，獲利約10幾萬。

劉男與其餘被告共15 人所涉內線交易部分，因罪嫌不足另為不起訴處分；王嫌涉內線交易、廖嫌涉操縱股價部分，則因無管轄權，經高檢察檢察長核轉台北地檢署偵辦。

士林地檢署強調，證券交易法禁止內線交易，旨在使買賣雙方平等取得資訊，維護市場交易之公平、公正，針對重大影響股價之消息，均全面清查交易時段、過濾相關公司、政府機構及百大交易人資料，查明有無不法情事， 以保障投資人權益，健全市場發展。

至於，張世忠等人涉基亞內線交易、非常規交易，檢方持續積極偵辦中。