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內線炒高端還要問命理師！夫任疫苗審查洩利多　妻這動作成鐵證

▲▼ 。(圖／健康醫療網提供)

▲高端內線交易案，擔任食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧將重大訊息洩密給任職台大醫院影像醫學部主任施庭芳（紅圈） 。（資料圖／健康醫療網提供）

記者黃宥寧／台北報導

成也蕭何敗也蕭何！前年高端疫苗（6547）股價從每股2位數攀升至417元，遭疑炒股，檢調比對金管會提供交易分析意見書等事證後，發現在食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧，於「有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權」會議後，將消息告訴施妻，施妻為謹慎還詢問命理師，因此買進20張高端股票，不法獲利僅15餘萬與夫也慘遭起訴。

起訴指出，2021年6月15日高端向食藥署申請「高端新冠肺炎疫苗」緊急使用授權 (EUA)，並於同日發布重訊，同年月13日食藥署通知高端在7月18日召開專家委員會議，專家委員在投票後，建議「有條件」通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，同年月19日下午2時11分許，疫情指揮中心記者會對外公告高端公司新冠肺炎疫苗通過專家審查取得緊急使用授權。

然而，高端公司在同日盤後17時56分09秒發布主旨為「本公司取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准」重大訊息，隔日高端股價開盤跳空漲停到收盤，收盤價為每股280.5元，比前一天收盤價每股255元，上漲25.5元、漲幅10%。

據了解，專家委員劉滄梧在18日會議結束後返家，任台大醫院影像醫學部主任施妻問「怎麼那麼晚回家」劉則將會議通過訊息透露。施妻得知後，為求謹慎，立刻以手機傳訊問信任的命理師「我老公回家說『高端疫苗緊急授權有條件通過，可以買嗎？』」命理師回「OK」後，施妻穩操勝券當晚立刻以LINE傳訊給玉山證券營業員，請對方在翌日盤前下單買10張高端。

▼專家委員劉滄梧將重大訊息告訴施姓妻子，雙雙被起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 高端記者會 。（圖／記者黃宥寧攝）

翌日，玉山證券營業員回報預估價格為「271元」，施則指示掛單「273元買進5張」，營業員則在8點45分掛273元委買5張、9點03分掛265元買進5張、9時18分掛250元單買5張；分別以265元、264.5元、255元成交各5仟股；同日又用電話指示第一證券營業員掛250元買5張，同日11時59分改掛257.5元，而以257.5元成交，最後在7月23日出脫手上持有高端股票，獲利15萬1000元。

檢方根據施女扣案手機對話、證券櫃檯買賣中心、施女證券帳戶等資料，認劉男涉非公務員洩漏業務知悉之國防以外應秘密消息；施女涉違反證券交易法內線交罪，依法將2人起訴，由於施女偵查中自白且繳回犯罪所得，檢方建請法院減輕其刑。至於，15人被控內線交易則獲不起訴，而涉嫌內線、操縱股價的被告王信雄、廖學邦2人移由台北地檢署偵辦。

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