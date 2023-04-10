人妻買中卷便當驚見詭異條狀物！　內行人羞曝：讓妳大吃一「精」

▲原PO在中卷便當裡發現奇怪的條狀物。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

現代人工作忙碌，三餐大多都在外面解決，沒想到卻買到「意外驚喜」？一名女網友表示，最近去餐廳買了便當，本來想要吃一點好料，結果打開一看卻發現裡面竟有「條狀物」，讓她嚇了一跳，直呼「好像外星人」。不少網友看到後也嚇壞，「寄生蟲？看了直接倒胃口」，但也釣出內行人解答。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，近日難得想吃好一點的便當，就到大餐廳買了2份三杯中卷便當，但拿回家一看，卻發現裡面放了「特別禮物」。從照片中看到，她將「詭異物體」用衛生紙撈起來，上面佈滿了許多白色細長的條狀物，她看到後忍不住驚呼「好像外星人」，也自虧「買樂透也沒這麼準」。

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文章曝光後，許多人紛紛表示「那是麵線還是金針菇嗎」、「那個是薑絲啦」、「蔥的根？」「好像麵線糊耶」、「這個好像我撿到浪浪，第一次投餵完除蟲藥的場景」、「我以為是配菜冬粉」、「海獸胃腺蟲？」「這讓我想到不久前貓沙裡的蟲」、「我剛剛還以為你分享的是麵線糊，仔細看才發現原來是我太傻」。

▲內行人解答是中卷的「精莢」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不過也有內行人解答說，「那個是『精莢』軟體動物的精蟲」、「中卷的精莢吧，生猛補身體」、「便當店：抱歉讓妳大吃一『精』了」、「依我透抽達人經驗，應該是精囊沒錯，煮熟吃了也沒關係，但是我頂多把蛋留著，其他內臟就全部丟了」、「應該是精囊，如果是海獸胃腺蟲的話應該不是這麼白的顏色」、「買中卷送精囊，機率很低的喲」、「賺到了，那是精囊」。