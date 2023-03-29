便當店加2字價格暴增「客人還變多」！OL曝原因他聽傻：流量密碼

▲便當這種形式十分方便，對於外食族而言可以快速解決一餐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

台式的便當餐盒隨處可見，許多上班族、外食族會購買這種方便快速的餐點，滿足飲食需求。不過，一名男子好奇，先前公司時常訂某間便當店，後來店家突然改名、價格隨之暴增，沒想到訂購的人數愈來愈多，且大多數都是女性，讓他相當困惑，「這是不是便當店的流量密碼？」

這名男子在PTT表示，他們中午的時候有團購便當的習慣，通常10點30分以前會先告知總機大姐想吃的店家，再由對方代為訂購。而公司附近原先有間外觀老舊的「XX烤肉飯」，價位約落在70至90元之間，菜色也是常見的烤肉、雞腿及排骨等，通常男生比較常點、女職員則對這間店興趣缺缺。

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該店趁著今年重新裝潢，還把店名改成「XX韓式燒肉便當」，內容物完全相同、只多了芝麻、甜甜的醬料，價格則是隨之暴增，從以前的70至90元變成125元起跳，因此他也變得不常購買該店的餐點。

▼有網友發現，自從常叫的便當店改為「XX韓式燒肉便當」，女同事訂購的數量明顯增加。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不過，隨著近日觀察，男子突然發現，訂購這家餐點的人數愈來愈多，而且大部分都是女職員，甚至還有女同事說「最近新開那家韓式燒肉飯很好吃」，讓他感到十分困惑，「不是啊！那家就以前的烤肉飯換名字加價而已。」

後來如實告知，女同事則坦言，以前從來沒訂過這間烤肉飯，是後來看到「韓式」這兩個字，才想說嘗試看看，沒想到一試成主顧。這也讓男子好奇，「所以女生是不是對『韓式』兩個字沒抵抗力啊？這是不是便當店的流量密碼？」

▲除此以外，也有網友提到，中餐改成「日式」開頭的店名，也會有許多人買單。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文引起討論，許多網友似乎深有同感，於是出言調侃，「迷妹對韓國歐巴的意淫加成，難吃也要哭著說好吃QQ」、「家裡附近的便當店也改成日式食堂，也漲了5成、生意更好了」、「因為台式的平常就吃得到，就是要嘗鮮而已」、「韓式海苔飯捲很好吃喔」、「加個韓式、日式、義式、法式，哪怕你料理分明是台式的，都還是會有人買r。」