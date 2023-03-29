　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

便當店加2字價格暴增「客人還變多」！OL曝原因他聽傻：流量密碼

▲▼便當菜色。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲便當這種形式十分方便，對於外食族而言可以快速解決一餐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

台式的便當餐盒隨處可見，許多上班族、外食族會購買這種方便快速的餐點，滿足飲食需求。不過，一名男子好奇，先前公司時常訂某間便當店，後來店家突然改名、價格隨之暴增，沒想到訂購的人數愈來愈多，且大多數都是女性，讓他相當困惑，「這是不是便當店的流量密碼？」

這名男子在PTT表示，他們中午的時候有團購便當的習慣，通常10點30分以前會先告知總機大姐想吃的店家，再由對方代為訂購。而公司附近原先有間外觀老舊的「XX烤肉飯」，價位約落在70至90元之間，菜色也是常見的烤肉、雞腿及排骨等，通常男生比較常點、女職員則對這間店興趣缺缺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該店趁著今年重新裝潢，還把店名改成「XX韓式燒肉便當」，內容物完全相同、只多了芝麻、甜甜的醬料，價格則是隨之暴增，從以前的70至90元變成125元起跳，因此他也變得不常購買該店的餐點。

▼有網友發現，自從常叫的便當店改為「XX韓式燒肉便當」，女同事訂購的數量明顯增加。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼韓式料理。（圖／取自pixabay）

不過，隨著近日觀察，男子突然發現，訂購這家餐點的人數愈來愈多，而且大部分都是女職員，甚至還有女同事說「最近新開那家韓式燒肉飯很好吃」，讓他感到十分困惑，「不是啊！那家就以前的烤肉飯換名字加價而已。」

後來如實告知，女同事則坦言，以前從來沒訂過這間烤肉飯，是後來看到「韓式」這兩個字，才想說嘗試看看，沒想到一試成主顧。這也讓男子好奇，「所以女生是不是對『韓式』兩個字沒抵抗力啊？這是不是便當店的流量密碼？」

▲▼便當。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲除此以外，也有網友提到，中餐改成「日式」開頭的店名，也會有許多人買單。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

貼文引起討論，許多網友似乎深有同感，於是出言調侃，「迷妹對韓國歐巴的意淫加成，難吃也要哭著說好吃QQ」、「家裡附近的便當店也改成日式食堂，也漲了5成、生意更好了」、「因為台式的平常就吃得到，就是要嘗鮮而已」、「韓式海苔飯捲很好吃喔」、「加個韓式、日式、義式、法式，哪怕你料理分明是台式的，都還是會有人買r。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／又一古巴叛逃！中日龍強投落跑有望轉戰大聯盟
休旅車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　神人曝開破

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他拿「20斤蛋1200元」曝光來源！酸排隊是盤子：中盤賺到買跑車

便當店加2字價格暴增「客人還變多」！OL曝原因他聽傻：流量密碼

只用下半身「熱情」思考　最會偷吃的3星座曝光

南霸天雞排名店喊漲「1片雞排100」　老饕驚呆：見證歷史！

竊賊偷外送員帳號「拿來送餐」！苦主見整排接單紀錄傻眼了

妹妹好癢看婦科！「1反射動作」糗炸　女生們狂點頭：忍不住阿

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

猴痘患者關到快崩潰！羅一鈞揭「最長37天」　隔離處置周五開會討論

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

早餐店開賣「皮蛋三明治」！奇葩造型一票人樂翻：好想試試

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

狒狒爆血遭重摔 畫面曝光令人怒｜20230328 ET午間新聞

他拿「20斤蛋1200元」曝光來源！酸排隊是盤子：中盤賺到買跑車

便當店加2字價格暴增「客人還變多」！OL曝原因他聽傻：流量密碼

只用下半身「熱情」思考　最會偷吃的3星座曝光

南霸天雞排名店喊漲「1片雞排100」　老饕驚呆：見證歷史！

竊賊偷外送員帳號「拿來送餐」！苦主見整排接單紀錄傻眼了

妹妹好癢看婦科！「1反射動作」糗炸　女生們狂點頭：忍不住阿

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

猴痘患者關到快崩潰！羅一鈞揭「最長37天」　隔離處置周五開會討論

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

早餐店開賣「皮蛋三明治」！奇葩造型一票人樂翻：好想試試

日本防衛省：中國「偵察艦」朝日本海北上　疑蒐集美航艦情報

印度陸軍參謀長座談會「3度提到台灣」　批中國好戰、視強權即真理

12歲女兒畫「反戰圖」老爸被判刑等坐牢　俄羅斯法院：人不見了

李余典拼新北三重立委　大器公布手機號碼兩天曾接100通

他拿「20斤蛋1200元」曝光來源！酸排隊是盤子：中盤賺到買跑車

便當店加2字價格暴增「客人還變多」！OL曝原因他聽傻：流量密碼

開箱「日光麗思卡爾頓酒店」！房內享湖景第一排美景　還有露天溫泉

明年起想掛牌上市櫃　金管會「永續發展行動方案」新規一次看

德國「基民黨」告別梅克爾友中立場　新文件改寫對中戰略

美眾院通過：中國「非開發中國家」不得享優惠待遇

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

性慾很大！　3生肖最會偷吃

南霸天雞排1片100　網：見證歷史

帶跳《黑桃A》遭投訴　泡泡哥哥道歉、影片下架

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

妹妹好癢看婦科！「1反射動作」糗炸　女生們狂點頭

她曝爸媽對台灣食物失望　原因羨煞網

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局：沒邀請他

早餐店開賣皮蛋三明治！一票人見造型樂翻

未來23天「4生肖衰爆」大破財

農業局鞠躬送狒狒　詹江村開轟

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

更多熱門

相關新聞

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

花蓮縣花蓮市博愛街的「炭火燒肉工房」29日深夜11時許發生火警，濃煙迅速瀰漫整條街，不少民眾聞到燒焦的臭味。警消獲報後立刻出動，快速疏散店內的客人並開始灌救，詳細起火原因仍待釐清。

館長揭便當試賣成果　抓30%利潤「剩3%」

館長揭便當試賣成果　抓30%利潤「剩3%」

60元烤鯖魚便當3賣場門市限定吃

60元烤鯖魚便當3賣場門市限定吃

賣場60元炸排骨便當今天11點半開賣

賣場60元炸排骨便當今天11點半開賣

甫交保深夜偕友燒肉改運再遭警起獲毒品

甫交保深夜偕友燒肉改運再遭警起獲毒品

關鍵字：

便當店便當韓式烤肉燒肉

讀者迴響

熱門新聞

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

性慾很大！　3生肖最會偷吃

古巴叛逃！中日龍強投落跑轉戰大聯盟

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

最美議員爆乳開球　台南Josh「特訓」

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

最新排名出爐　台灣從第二滑落到第四

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

全聯開賣進口蛋「10顆68元」

蘋果iOS 16.4更新正式發布　釋出9大升級功能

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面