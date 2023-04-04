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戰完便當又戰3C！Toyz踢爆館長電商「賣比別家貴」：台灣價值

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz表示，館長的電商平台當中，有部分產品可以在其他平台找到更便宜的價格。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者柯振中／綜合報導

實況主Toyz近日與網紅「館長」陳之漢不斷在網路上開戰，雙方直播的過程中火藥味十足。而Toyz近日又爆料，館長的電商平台販售的某部分商品，在其他平台能夠以更便宜的價格買到，影片曝光後館長的平台也下架了多款商品。

先前館長販售燒肉便當，因為一盒餐盒要價220元，被Toyz狂酸「割韭菜」，雙方為此發生許多口角、時常開直播互噴，粉絲們也因此罵成一團。

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近日Toyz又在直播上爆料，館長的電商平台有販售多款3C產品，到其他的網購平台，還能以更便宜的價格買到，以其中一款多功能烤箱為例，館長的平台打折後的價格為5,290元，到其他平台卻能以3,699元的價格購得，還有另一款吸塵器定價為5,990元，其他的平台則是4,390元等價格。

館長表明要告Toyz。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰、Toyz）

▲館長被Toyz爆料以後，電商平台下架了多款商品。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

此外，館長的電商平台還有販售一款免安裝調理爐，售價為5,290元，到其他平台查詢，則能找到4,391元的價格，款式也相同，這也讓Toyz不禁狂酸「滿滿台灣價值」。

消息引起討論後，有眼尖的網友發現，館長的電商平台下架了多款商品，其中的3C分類當中也只剩下滑鼠墊、空氣清淨機及濾網等物。對此，館長則是回應，只是暫時將商品欄目收起，等到有特價再行販售，若其他平台要繼續販售，他也沒有辦法。

 

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Toyz館長便當3C台灣價值電商

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