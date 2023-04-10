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嘉義市領先全國！替國中男生施打HPV疫苗　估3000國中男女受惠

▲▼嘉義市領先全國，替國中男生公費施打HPV疫苗，嘉義市長黃敏惠親自視察。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市領先全國，替國中男生公費施打HPV疫苗，嘉義市長黃敏惠親自視察。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

嘉義市為保護青少年健康，降低人類乳突病毒(HPV)感染風險，10日於蘭潭國中辦理國中男生公費施打HPV疫苗啟動記者會，嘉義市長黃敏惠親自視察疫苗施打情形。黃敏惠表示，嘉義市領先全國為國中男生免費施打九價HPV疫苗，凡設籍或就讀嘉義市之國中男生皆可施打，讓嘉義市的國中男生女生同樣享有公費9價HPV疫苗施打服務。

黃敏惠表示，嘉義市為保護青少年健康，降低人類乳突病毒(HPV)感染風險，自102年起提供國中女生免費施打人類乳突病毒(HPV)疫苗服務，107年起國民健康署採納為國家公共衛生政策，提供全國國中女生施打公費HPV疫苗。

黃敏惠指出，112年嘉義市領先全國為國中男生免費施打九價HPV疫苗，凡設籍或就讀嘉義市之國中男生皆可施打，讓嘉義市的國中男生女生同樣享有公費9價HPV疫苗施打服務。她說，估計有近3,000名國中男、女生受惠，為每位學生家庭省下約1萬2000元的預防保健支出。

黃敏惠表示，感謝議會全力支持，嘉義市超越全國，率先跟上世界趨勢，籌措經費納入國中男生施打HPV疫苗，打造嘉義市成為防治HPV相關癌症之健康城市，躍升全台最重視公衛之首善之都，為市民奠定健康基礎。

▲▼嘉義市領先全國，替國中男生公費施打HPV疫苗，嘉義市長黃敏惠親自視察。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，HPV是一種DNA病毒，主要感染人體的表皮與黏膜組織，不論男女皆有約八成的機率接觸HPV病毒，有兩百多種型別，分為低危險型與高危險型。臨床研究證實持續性感染HPV引發的相關癌症，在女性可能引發子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等；在男性則為頭頸癌、肛門癌及復發率極高的生殖器疣(菜花)。國際實證也顯示，施打HPV疫苗後產生的HPV病毒保護力是持續有效的。

台灣兒童感染症醫學會指出，HPV病毒從女性傳染給男性機率，比男性傳給女性更高，也就是說，男性被傳染風險較高；加上男性並沒有如女性子宮頸抹片般的常規篩檢，不易提早發現HPV相關癌前病變，因此呼籲9-14歲男女生都應依醫囑施打HPV疫苗，提早降低暴露在HPV感染的風險。

衛生局表示，今年接種的國中男生限出生日期為97年9月2日至98年9月1日就讀本市及設籍本市的學生。15歲以下男生9價HPV疫苗需接種二劑，即日起安排台中榮民總醫院嘉義分院及衛生福利部嘉義醫院醫護團隊入校施打第一劑，間隔6個月後再接種第二劑。

至於非就讀於本市國中之在籍不在學男生，衛生局將寄發接種通知單至學生戶籍地，請於規定時程內持通知單、同意書及健保卡至合約診所施打；就讀嘉義市學生如錯過校園接種期程，亦可持相關文件至合約診所補施打。

▲▼嘉義市領先全國，替國中男生公費施打HPV疫苗，嘉義市長黃敏惠親自視察。（圖／嘉義市政府提供）

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