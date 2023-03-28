價格大跌！嘉義市政府團購2萬公斤雲林高麗菜　力挺菜農

▲▼ 嘉義市公部門力挺菜農 團購雲林20公噸高麗菜揪民眾當令嚐 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期天氣溫暖穩定，高麗菜正值豐產品質優良價格卻不佳，為鼓勵大家把握當令嚐鮮的好時機，市長黃敏惠號召嘉義市各界當令嚐鮮挺農民，市府同仁、各機關學校一起響應，揪團認購高麗菜1,042箱約20公噸，以實際行動支持在地辛勤耕耘的農友。

嘉義市長黃敏惠感謝市府同仁及各界的支持，也感謝雲林縣張麗善縣長提供高麗菜認購，協助農友們將辛勤種植優質高麗菜從產地直送餐桌，共同協力以實際行動「義起支持農民」，鼓勵吃當季，品嚐美好滋味。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，近期氣候穩定，高麗菜豐產，價格下滑，已對農友造成產銷壓力，為此號召嘉義市公部門共同採購高麗菜1,042箱約20公噸(34,733臺斤、約2萬公斤)，避免高品質的高麗菜因不符成本而棄收，讓民眾可以買到質優價美又新鮮的高麗菜，農民也可以維持基本收益。

嘉義市政府建設處指出，有菜王美譽的高麗菜屬十字花科蔬菜，富含維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等，具鮮脆、清甜，口感佳等特色，無論清炒、醃製泡菜、製作高麗菜乾、煮火鍋等各式料理，食材百搭營養價值高，籲請民眾趁此豐收期多多支持國產農產品。