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爆乳田慎節報「生育好消息」！設籍嘉義市半年　每胎可領2.2萬

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

▲爆乳田慎節關注嘉義市生育率問題。（圖／翻攝自FB／Molly 翎熹）

網搜小組／鄺郁庭報導

嘉義市正妹議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（Molly 翎熹）有著超「兇」身材和獨到政見，一舉一動都受到選民關注。她今（5）日在粉專表示，嘉義市新的育兒津貼政策從4月起上路，父或母只需要設籍滿半年，就可以領「每胎22000元」的生育津貼，還可追溯至今年1月1日出生的新生兒。

爆乳田慎節在粉專「Molly 翎熹」發文，提到第二次臨時會中，追加審查生育津貼時，她向市府提出，是否能將原本父母之一需於嘉義設籍一年的時間限制縮短至10個月或半年？會如此提議，是因為她見嘉義在2025年時，恐成為超高齡社會，認為增加生育率刻不容緩。

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對此，社會處長於會議上回覆，將會帶回市府研議，「而新的育兒津貼政策也在今年的4月1日正式上路，父或母只需要設籍滿半年，就可以領每胎22000元的生育津貼，並追溯至今年1月1日出生的新生兒。」

文末，爆乳田慎節除了感謝嘉義市長黃敏惠、市府團隊，還附上一張拿著兒童餐的爆乳美照，「我們一起打造宜生宜居的新嘉義。」貼文引來大批網友比讚，「議員的笑容比HAPPY餐盒還甜」、「果然素人沒政黨包袱的比較會為人著想」、「要很專心才能看懂內文。」

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