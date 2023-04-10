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從舞台邊緣走到中央！國際打擊樂節開跑　爵士鼓界BLACKPINK來台

▲▼朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」（TIPC），讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。此次還邀請日本新生代爵士鼓演奏家佐藤奏、川口千里來台，讓粉絲嗨翻。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲「臺灣國際打擊樂節」讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出，此次還邀請日本新生代爵士鼓演奏家佐藤奏、川口千里來台，讓粉絲嗨翻。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

記者林育綾／台北報導

打擊樂在過去位於舞台的「邊緣」，隨著各國擊樂家的出色發展，逐漸走向舞台中央！「臺灣國際打擊樂節」（TIPC）即將於5月19日展開，長達9天盛宴集結來自10個國家、上百位頂尖擊樂家演出，讓樂迷免出國就能一次朝聖。不但有「史上第一個打擊樂團」史特拉斯堡；還有來自日本的新生代爵士鼓手佐藤奏、川口千里，被讚是「爵士鼓界的BLACKPINK」，已有粉絲早早買了前排的票為了親睹演奏魅力。

▲▼朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」（TIPC），讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。（圖／記者林育綾攝）

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▲朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」，讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。（圖／記者林育綾攝）

「臺灣國際打擊樂節」（Taiwan International Percussion Convention，簡稱TIPC）由朱宗慶打擊樂節主辦，從首屆至今已滿30年，今年在疫情解封後終於舉行第11屆，的主題為「多變．如常」，將於5月19日正式展開，除了在國家音樂廳帶來長達9天的擊樂盛宴外，也會於桃園、臺中、嘉義、高雄等地開演。

朱宗慶提到，TIPC成為國內最大的打擊樂節，這一路走來不是理所當然；而臺灣已經是打擊樂的重鎮，這相當不可思議，卻也是事實，此次邀請不同世代的打擊樂家來台，面向相當多元，也有大師級或粉絲非常多的樂手，都是朱宗慶樂團長期以來在國際交流之下，得到這些音樂家的信任，有幸能邀請到這些重磅表演者來台。

由於打擊樂算是十分晚進的樂種，打擊樂手從前無法站在舞台的中央，而是在「邊緣」，如今能夠從邊緣走到中央，獨奏的擊樂手功不可沒。此次的TIPC就有一個類別是「風華獨奏」，由5位擊樂家，展現一人能帶來的擊樂極限。

▲佐藤奏在今年2月成年式時，穿著和服盛裝演奏。（影／YouTube）

像是來自日本的佐藤奏、川口千里，都是以爵士鼓風靡的新生代音樂家，也藉由社群媒體等方式，將撼動節奏打入常人心中，在各地已有許多粉絲。朱宗慶打擊樂團的團員戴含芝也介紹，佐藤奏是一位活動很多、有特色的音樂家，每次演奏時都會有很精緻的打扮，頭戴「小皇冠」是她的標配，也因此有「鼓公主」、「爵士鼓公主」的稱號。

而川口千里今年也才26歲，也是從很年輕就開始打爵士鼓，卻已經跟許多大師合作過，也錄製過2張專輯。戴含芝說，這兩位演奏家不但高顏值，還有高技術的魅力，已經有認識她們的粉絲早早買票，還買在前幾排，就是為了近距離看她們，儼然是追星行程，確實可以稱為是「爵士鼓界的BLACKPINK」。

▲▼朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」（TIPC），讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。圖片為Theodor Milkov。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲米爾科夫（Theodor Milkov）演奏木琴時，像是演奏鋼琴一樣流暢。（圖／朱宗慶打擊樂團提供，下同）

還有來自希臘的木琴演奏家米爾科夫（Theodor Milkov），他以「鋼琴論點」顛覆打擊鍵盤樂器理論，讓木琴演奏起來像彈鋼琴一樣流暢呈現，觀看他的獨奏將是一場十分神奇的表演經驗。

而來自波蘭的瑪塔．克里瑪薩拉（Marta Klimasara）則是擊樂界無人不曉的頂尖高手，這次將以馬林巴木琴及綜合打擊樂器，傳達出她縱橫樂壇數十年的深厚功力。即將與克里瑪薩拉同場登台的則是青年好手丹尼爾．揚卡（Dániel Janca），早在多年前朱宗慶打擊樂團與阿馬丁達打擊樂團在匈牙利合作時，還是學生的揚卡就給樂團團員留下深刻的印象，現今已成為獨奏家的他，要展現出駕輕就熟多樣樂器的堅強實力。

此次TIPC還有一個類別是「玩轉重奏」，由來自保加利亞的曼諾洛娃（Irena Manolova）以及波蘭的戈林斯基（Tomasz Goliński）組成露西德二重奏（Lucid Duo），將演出巴赫《郭德堡變奏曲》、拉赫曼尼諾夫《前奏曲》、貝多芬《月光》奏鳴曲與蕭邦《華麗的大波蘭舞曲》等知名鋼琴作品， 展現出馬林巴木琴質地的獨特詮釋。

▲▼朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」（TIPC），讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。圖為Tremolo Ensemble。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble）則是用5人的編制，撐起全場演出。

而來自以色列的顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble），則是用5人的編制，撐起全場演出，揮灑小型打擊樂重奏的多重層次。

「玩轉重奏」中還有2場更加貼近大眾的多元演出，出身朱宗慶打擊樂團的音樂家魯千千，現為活躍於美國紐約的爵士鐵琴演奏家，本次將帶著長期合作的六重奏，展現「擊樂✕爵士」的獨特魅力；法國的敲擊四重奏（Quatuor Beat）則以劇場形式，吸引各種年齡層的觀眾，感受打擊樂的樂趣與幽默，是這次臺灣國際打擊樂節中最推薦親子共賞同歡的音樂會。

▲▼朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」（TIPC），讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。圖片為史特拉斯堡Les Percussions de Strasbour。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲「史特拉斯堡」（Les Percussions de Strasbour）被認為是「史上第一個打擊樂團」。

第三大類別「震撼舞臺」將展現大型打擊樂團的波瀾壯闊，曾多次受邀至臺灣國際打擊樂節的法國史特拉斯堡打擊樂團（Les Percussions de Strasbourg），被認為是「史上第一個打擊樂團」，這次將安排全場澤納基斯（Iannis Xenakis）的經典作品，紀念這位甫於去年度過百歲冥誕的希臘當代作曲巨擘。

▲▼朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」（TIPC），讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。圖片為鬼太鼓座Ondekoza演出照。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲▼「鬼太鼓座」展現出日本極致與職人的完美苛求。

▲▼朱宗慶打擊樂團主辦「臺灣國際打擊樂節」（TIPC），讓樂迷免出國一次欣賞各國重磅的打擊樂家演出。圖片為鬼太鼓座Ondekoza演出照（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

還有濃縮凝聚大和精神的「鬼太鼓座」，要用分寸不差、精準無誤的舞臺表現，展現出日本「極致」與「職人」文化的完美苛求。

朱宗慶打擊樂團也要在開幕之夜，拿出2022年底征服美國世界打擊樂年會、讓全體觀眾起立鼓掌歡呼的曲目，除了有經典的張瓊櫻《射日》、科辛斯基《超越彎折》與塞瓊奈《吸引力之二》外，由團員盧煥韋創作的《探》以及高瀚諺創作的《菜市仔》，更傳達出朱宗慶打擊樂團團員的多樣性；經歷兩年等待的「百人木琴」音樂會，此次終將登台，展現出臺灣擊樂界的團結與共榮，更要讓世界看到打擊樂在臺灣的高度成熟發展。

2023臺灣國際打擊樂節「多變．如常」票券已全面啟售，另有套票與團票優惠，購票可至OPENTIX兩廳院文化生活查詢。

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