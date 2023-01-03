文化部伸出援手⋯1原因婉拒　朱宗慶曝火災後現況：我不打悲情牌

▲朱宗慶（右）睽違6年重出江湖，重現雲門傳奇舞作《薪傳》，同時透露火災後重建計畫。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

朱宗慶打擊樂團在新北八里承租的倉庫於去年底遭遇火災，粗估損失1500萬，今（3）日朱宗慶表示，其實火災消息一傳出，文化部、新北市長侯友宜都立刻伸出援手要提供倉庫，不過他婉謝好意「因為都燒光了，暫時沒有需要」，雖然原因無奈，不過朱宗慶說「我不打悲情牌」，在心痛和遺憾下只能面對，也透露有個重建計畫，會再好好思考。

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▲朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在去年聖誕節發生火災，內部存放物品已燃燒殆盡。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶樂團倉庫廠房在去年聖誕節時，不幸被隔壁倉儲失火波及，導致整個倉庫燒毀，所幸無人傷亡，而2月9日將演出的《木蘭》道具正積極重新製作，表演將如期演出。今（3）日也照原訂計劃，與雲門召開聯合記者會，宣告朱宗慶將睽違6年重執鼓棒登台演出，重現雲門傳奇舞作《薪傳》。

此次災後，外界都說朱宗慶反應冷靜，他接受媒體訪問表示，「我不打悲情牌」，儘管面對災損也會心痛，像是樂器箱陪伴樂團上山下海，走過30、40年，還有一些道具，都很不捨，也很遺憾，但他認為「只能面對」。

不過此次也有讓人慶幸之處，像是倉庫裡被燒毀的錄影帶「剛好前不久才備份」，因為當時怕錄影帶在倉庫放久了會消磁；另外一些史料都有電子檔，而樂譜本身也都有保留，因此有望能慢慢重建回來。他同時感謝老天保佑人員平安，而且表演仍然能如期演出，在樂團40周年之際，恰好也讓他重新思考先前考慮已久的計畫。

▲此次火災，讓朱宗慶重新思考先前的計畫，打造一個能讓樂團安身立命的場所。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶透露，火災發生前，他就思考要打造一個能讓樂團安身立命的場所，結合排練室、基金會、收藏室、資料室、打擊博物館等；還可以結合對外的教學、展覽等互動，若還需要倉庫再另外承租。

之所以有這樣的想法，是思考到自己雖然有熱情，但終究會老去；然而需不需要在台灣留下這些東西，也是他考慮的原因，「我們不會自我膨脹，但需要去思考」。恰好遭遇火災，讓他決定重新把這計畫拿出來。

不過具體要怎麼做，朱宗慶也坦承「頭很大」，而且這條路很遙遠；可以確定的是「務必要從八里搬走」，原因是那裡雖然空間大，也做了消防設備，但它仍是鐵皮屋，被牽連時難以倖免。他透露在火災發生後，文化部、新北市長侯友宜都在第一時間伸出援手，願意先提供倉庫，但他也婉謝，「因為東西都燒掉了，暫時沒有需要。」

雲門創辦人林懷民也鼓勵朱宗慶，更相信他能重新面對，「我們都經歷過火災，火是無情的⋯⋯沒有人永遠給我們太平盛事，但我們不唉聲嘆氣，走出去之後就會變得更強。」