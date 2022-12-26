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樂團倉庫大火財損1500萬！38年珍貴文物全毀　朱宗慶：痛心

▲▼朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在昨晚發生火災，內部存放物品已燃燒殆盡。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在昨晚發生火災，內部存放物品已燃燒殆盡。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

生活中心／台北報導

朱宗慶打擊樂團在新北八里承租的倉庫昨（25）晚發生火災，樂團盤點估計損失1500萬元左右，所幸，無人員傷亡，相關服裝、大型樂器和重要物件近期皆放置於樂團排練室而未受影響，不過38年來累積的設備、檔案資料、文字、影音出版品庫存，與留存、典藏書籍、光碟和紀念品等付之一炬。

樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶表示：「面對災損雖然痛心，但我們會冷靜以對、循序處理，目前首要工作是持續盤點和清查的事宜，並確保所有演出、排練、教學活動持續如常，下一步，則會評估復原、重製及缺口彌補的問題。我想，後續的修復之路以及對團隊未來的衝擊，才是更為重大的挑戰，無論如何，我們仍會全力以赴。」

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朱宗慶打擊樂團表示，昨深夜得知火警後團隊部門主管隨即召開緊急線上會議，進行初步盤點，今基金會執行長陳絲綸赴火災現場與相關人士進行會勘，處理災後事宜，初步勘查，倉庫已全毀，內部存放物品已燃燒殆盡，依受災情形初步估計，為1500萬元左右的財務損失。接下來，打擊樂團隊將會執行更進一步的清查與盤點，確保排練、演出、教學活動如期進行。

樂團表示，現存於八里下罟子倉庫的物品，包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱；目前較具急迫性的影響，是明年2月擊樂劇場《木蘭》演出的部分布景和道具遭燒毀，團隊已緊急展開重製，確保2023年的公演不受影響。所幸，由於擊樂劇場《木蘭》的排練工作已經展開，相關服裝、大型樂器和重要物件近期皆放置於樂團排練室而未受影響。因而，樂團的排練、演出工作將會照常進行，務必會繼續與所有愛護、支持樂團的觀眾分享表演藝術的美好。

此外，打擊樂團隊自1986年成立以來所累積的設備、檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存、典藏用的書籍、光碟和紀念品等，皆存放於八里下罟子倉庫，如今悉數遭火蛇吞噬。雖然其中的重要檔案，大部分在基金會另有留存一份，屬於不具迫切影響的損失，但這些物件與資料的消逝，是表演團隊走過38年歲月之足跡見證，含有許多珍貴回憶和重要價值，衝擊恐超過有形資產的毀損，令人感傷。

樂團指出，自火災訊息傳出以來，打擊樂團隊收到許多來自社會各界的關心、慰問，對此朱宗慶表示感謝：「在短短半天的時間內，我收到非常多來自海內外師長、朋友和社會各界的慰問，而文化部李部長、蕭次長、陳司長，以及新北市侯市長、文化局龔局長以及台北市文化局等，也都來電關心，表達協助的意願，非常感謝！」

▲▼朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在昨晚發生火災，內部存放物品已燃燒殆盡。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲▼朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在昨晚發生火災，內部存放物品已燃燒殆盡。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

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