林懷民傳訊秒答應！朱宗慶睽違6年再執鼓棒　重演傳奇舞作《薪傳》

▲朱宗慶（右一）睽違6年重出江湖，重現雲門傳奇舞作《薪傳》，同時透露火災後重建計畫。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

朱宗慶打擊樂團倉庫廠房在去年聖誕節不幸遭遇火災波及，不過今（3）日照原訂計劃與雲門召開聯合記者會，睽違6年未執鼓棒的朱宗慶也宣布重出江湖，將演出雲門傳奇舞作《薪傳》。他透露去年林懷民傳訊息詢問他演出時，馬上答應回覆「我想！很期待！」並笑說為了此次表演不但要減肥，還要早睡。

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▲林懷民（左）在去年邀請朱宗慶重出江湖，演出《薪傳》。（圖／記者林育綾攝）



雲門舞集今年50周年，預計4月起在全台重演林懷民的傳奇舞作《薪傳》，票房起售一個月已近6成。談起雙方合作，去年4月雲門在規劃《薪傳》時，林懷民傳了一封簡訊給朱宗慶「明年雲門五十，想演薪傳，你來打鼓嗎？」朱宗慶立刻回訊「我想，很期待！」這也是朱宗慶卸任國家表演藝術中心董事長後，首度登台演出。

▲林懷民在去年邀請朱宗慶演出《薪傳》。（圖／記者林育綾攝）

朱宗慶回憶，《薪傳》對他而言是非常特別的作品，1985年他第一次參與演出後，此後開啟多次與雲門的合作，時常在國內外巡演；而每一次無論是排練或現場演出，打《薪傳》都會帶來很強烈的撼動與感動，成為畢生難忘的回憶。

無論是對他或對觀眾而言，《薪傳》都帶來很大的力量，在擊鼓的過程中，他也不斷感受如何跟舞者一起互動，那時候呼吸也彷彿融合在一起，常常演出一結束，觀眾會激動得立刻站起來。

朱宗慶也說，為了這次演出，他不但要減肥，還要早睡，不過談及重執鼓棒演出的心情，他透露「其實我從未放下鼓棒，只是有沒有上台表演，因為打鼓對我來說是一件非常美麗的事。」

▲朱宗慶睽違6年重出江湖，重現雲門傳奇舞作《薪傳》。（圖／記者林育綾攝）

《薪傳》90分鐘的演出當中，光是打擊樂就佔了超過40分鐘，在〈唐山〉、〈拓荒〉和最終的〈節慶〉舞段，震天鼓聲掌握了舞者和觀眾的呼吸，撼天的鼓聲不僅挑戰演奏者的極限，也是鼓舞舞者拼搏奮鬥的力量。

林懷民說，打鼓像是「出發的宣告」，尤其對東方國家雃言，鼓聲有提升力量、凝聚的心情，他認為台灣有好的作品，也需要不斷演出和累積，「如果一齣節目只演3場，那叫拼裝，持續累積才叫實力。」20年前的鼓聲，和現在的鼓聲，他也保證有所不同。

林懷民表示，台灣的表演藝術如果有穩健的作品，就應該成為「樹」，樹多了就能成為森林。由於朱宗慶樂團的倉庫先前遭遇祝融，他也提到，自己很看好朱宗慶面對事情的冷靜、在表演藝術的魄力和企圖心，相信在《薪傳》中鼓震人心的同時，也會將火災轉化為更上層樓的力量。

《薪傳》將於4月21日～6月10日，在台北、台中、高雄、苗栗、嘉義、台東共6個城市巡演，購票可至雲門官網或兩廳院OPENTIX查詢。