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潔癖妹小時候上廁所「做過1事」噁炸！釣出一排人：妳不孤單

廁所,便秘,大便（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人長大之後會回憶小時候發生的事。一名女網友表示，自己最近就想起國小發生的事情，當時她似乎因為忘了帶衛生紙，上完廁所後就撿垃圾桶裡的來用，現在想起來很崩潰，因為她有嚴重潔癖，不過一陣子之後就釋懷了不少，不知道其他人是否也有類似經驗。沒想到文章曝光後，釣出不少許多過來人。

原PO在Dcard發文表示，大概小一、小二的時候，她某次上廁所似乎因為沒有帶到衛生紙，就靈機一動撿了垃圾桶裡面的衛生紙。她前陣子突然想起這件事，覺得非常在意，甚至鬱鬱寡歡了好幾個禮拜，因為她有非常嚴重的潔癖，平時幾乎不在公廁上廁所，每次都會忍耐到回家，因此在外面的時候也很少喝水。

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但她憂鬱一陣子之後，又突然覺得有些釋懷了，也沒有像以前一樣這麼在意，也很想要分享出來，「雖然現在講出來有點羞恥，而且真的好噁心，但我想來這邊問問看，有沒有人小時候跟我做過同樣的事？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「狠角色」、「我還站著尿尿過」、「我寧願不穿內褲、用內褲擦，也不想撿別人用過的」、「嚇死，好在那時候沒因此染上怪病，不然根本無法解釋」、「我小時候到現在的習慣都不太願意在外面上大號，還都習慣在身邊帶2包面紙以防萬一」、「天啊…我寧願不擦」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

不過也意外釣出一排過來人，表示「我也做過，小便大便都有」、「我也做過，那陣子剛好學校在教愛滋病，我超級害怕會得到，不知道小時候為什麼會有這種行為」、「我也有撿過…現在覺得超噁」、「我也有欸…我還在翻垃圾桶，看有沒有比較乾淨的衛生紙，突然肚子痛去拉肚子，才發現補習班沒在廁所放衛生紙，我現在想到也是覺得很不舒服」、「妳讓我回憶起來了，我也做過，好像是因為拉肚子沒帶到衛生紙」、「妳不孤單，因為我也做過」、「原來不只我的童年做過這個事」、「我...我也有，我是因為沒有衛生紙才這樣的」。

也有人指出，「很多小朋友會不好意思尋求幫助，所以自己有小孩的話一定會提醒他們，『如果有什麼困難，不需要害怕跟大人說，大人不會因為你們有什麼問題笑你們』」。

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