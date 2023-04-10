「用過衛生紙」丟碗裡！日拉麵店老闆氣炸公審　網掀2派論戰

文／黃明惠／今周刊

在外用餐，吃完飯你會把用過的衛生紙丟進碗裡嗎？沒想到這個小小舉動，卻讓日本一家拉麵店老闆很不能接受，發文呼籲大家不要再這麼做了。

拉麵店老闆在推特發文，指責顧客用完餐後，將用過的衛生紙留在空碗裡，而不是直接扔進垃圾桶，甚至怒問客人「是不是在家都叫老婆丟垃圾？」

位於日本栃木縣宇都宮市的知名拉麵店「家系ラーメン たつ家」在推特上發文，並貼出一張照片，只見照片中有一張用過的衛生紙被客人丟在碗裡，而這畫面也意外引爆老闆怒火。

老闆解釋自己會這麼生氣是因為這些用來裝食物的碗是公共物品，所以把使用過的衛生紙丟進去相當不妥，並喊話大家不要再這麼做。

老闆也強調櫃台及桌面都有標示，提醒垃圾桶就放在衛生紙下方，還反問顧客們是否因為手機「分心了」？最後更說若未來再出現這種情況，將停止供應衛生紙。

▲老闆不滿顧客將用過的衛生紙扔進碗裡，氣到PO網公審。（圖／翻攝家系ラーメンたつ家推特）

貼文引發討論，不少日本民眾都挺店家，認為衛生紙本就該拿去垃圾桶丟掉，「有些人還會把杯子一起放在湯碗裡，令我更加困惑。」

不過，也有日本民眾緩頰，認為會把衛生紙放進碗裡可能只是客人認為店家比較方便打掃，更有人指出，店家為此上網發文太偏激。

曾在餐廳工作的網友現身說法，對他來說，客人用餐後把衛生紙留在碗裡或盤子裡會更方便，「放在桌上很麻煩，不是嗎」；也有其他有餐廳工作經驗的網友說，如果客人是把衛生紙留在有剩湯的容器裡就不太好，但是放在飯碗裡「沒有這麼可怕」。

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