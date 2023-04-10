「用過衛生紙」丟碗裡！日拉麵店老闆氣炸公審　網掀2派論戰

#家系ラーメンたつ家 #たつ家#ラーメン #宇都宮— 家系ラーメンたつ家 (@tatuyautsunomia) April 4, 2023
最近多いんですけど…
家でもご飯食べたら丼にティシュとか入れるお方なんですかね？
ご飯食べた終わったらティシュをごみ箱に捨てないで奥様に捨ててもらってるんですかね？
共有物なのでやめていただきたいです。 pic.twitter.com/1Fwyd020JT
文／黃明惠／今周刊
在外用餐，吃完飯你會把用過的衛生紙丟進碗裡嗎？沒想到這個小小舉動，卻讓日本一家拉麵店老闆很不能接受，發文呼籲大家不要再這麼做了。
拉麵店老闆在推特發文，指責顧客用完餐後，將用過的衛生紙留在空碗裡，而不是直接扔進垃圾桶，甚至怒問客人「是不是在家都叫老婆丟垃圾？」
位於日本栃木縣宇都宮市的知名拉麵店「家系ラーメン たつ家」在推特上發文，並貼出一張照片，只見照片中有一張用過的衛生紙被客人丟在碗裡，而這畫面也意外引爆老闆怒火。
老闆解釋自己會這麼生氣是因為這些用來裝食物的碗是公共物品，所以把使用過的衛生紙丟進去相當不妥，並喊話大家不要再這麼做。
老闆也強調櫃台及桌面都有標示，提醒垃圾桶就放在衛生紙下方，還反問顧客們是否因為手機「分心了」？最後更說若未來再出現這種情況，將停止供應衛生紙。
▲老闆不滿顧客將用過的衛生紙扔進碗裡，氣到PO網公審。（圖／翻攝家系ラーメンたつ家推特）
貼文引發討論，不少日本民眾都挺店家，認為衛生紙本就該拿去垃圾桶丟掉，「有些人還會把杯子一起放在湯碗裡，令我更加困惑。」
不過，也有日本民眾緩頰，認為會把衛生紙放進碗裡可能只是客人認為店家比較方便打掃，更有人指出，店家為此上網發文太偏激。
曾在餐廳工作的網友現身說法，對他來說，客人用餐後把衛生紙留在碗裡或盤子裡會更方便，「放在桌上很麻煩，不是嗎」；也有其他有餐廳工作經驗的網友說，如果客人是把衛生紙留在有剩湯的容器裡就不太好，但是放在飯碗裡「沒有這麼可怕」。
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