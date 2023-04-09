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吃完拉麵「衛生紙丟碗裡」　日名店老闆爆氣：不提供紙巾！2派戰翻

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／@tatuyautsunomia）

▲客人將衛生紙丟進碗中。（圖／翻攝自推特／@tatuyautsunomia）

記者施怡妏／綜合報導

有些人在外用餐，習慣吃完飯就把用過的衛生紙丟進碗裡，幫助店員收桌更加快速，但這看似貼心的小舉動，其實對店家來說反而增加麻煩，日本一間拉麵店的老闆，因為客人把衛生紙丟入碗中，引發怒火，若未來再出現這種情況，就要停止供應衛生紙。

日本知名拉麵店「家系ラーメン たつ家」在推特發文，最近遇到許多客人，吃完飯之後，直接把衛生紙扔進碗裡，「你是那種在家吃完飯，會把衛生紙扔進碗裡的人嗎？還是會把衛生紙拿給妻子扔掉，而不是自己拿去丟？」

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老闆氣炸表示，裝食物的碗是公共物品，將使用過的衛生紙丟進去，這行為非常不妥，而且店內也有貼公告，禁止在碗內丟衛生紙，但很多客人只顧著滑手機，根本沒注意到紙條，老闆強調，若未來再出現一樣的狀況，店內就不再提供衛生紙。

貼文曝光後，有網友挺老闆，「吃過たつ家的人都知道這項規定，只是有部分人不守規矩而已」、「垃圾本來就該丟到垃圾桶，這不是常識嗎」、「有些人還會把杯子一起放在湯碗裡，這也令我感到困惑」。

但也有人認為，這樣做可以方便店員清理也較衛生，「我認為在我正常吃完後，將紙巾放在盤子或碗上是更好的禮貌」、「在沒有垃圾桶的店家，店員會把衛生紙放在碗裡，這樣既容易清理又不會碰到，不好嗎」、「我是餐廳經理，這對我們來說很好，不用直接接觸就可以清理，也不用把垃圾留在用餐區」。

還有一名在3間拉麵店打工過的網友留言，「大多數顧客吃完後，都會把用過的紙巾放在碗裡，沒有湯就放在碗裡，有湯就放在另一個盤子裡，不用直接接觸就可以扔掉，作為店員的我很感激」。

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