吃完拉麵「衛生紙丟碗裡」　日名店老闆爆氣：不提供紙巾！2派戰翻

▲客人將衛生紙丟進碗中。（圖／翻攝自推特／@tatuyautsunomia）
記者施怡妏／綜合報導
有些人在外用餐，習慣吃完飯就把用過的衛生紙丟進碗裡，幫助店員收桌更加快速，但這看似貼心的小舉動，其實對店家來說反而增加麻煩，日本一間拉麵店的老闆，因為客人把衛生紙丟入碗中，引發怒火，若未來再出現這種情況，就要停止供應衛生紙。
日本知名拉麵店「家系ラーメン たつ家」在推特發文，最近遇到許多客人，吃完飯之後，直接把衛生紙扔進碗裡，「你是那種在家吃完飯，會把衛生紙扔進碗裡的人嗎？還是會把衛生紙拿給妻子扔掉，而不是自己拿去丟？」
老闆氣炸表示，裝食物的碗是公共物品，將使用過的衛生紙丟進去，這行為非常不妥，而且店內也有貼公告，禁止在碗內丟衛生紙，但很多客人只顧著滑手機，根本沒注意到紙條，老闆強調，若未來再出現一樣的狀況，店內就不再提供衛生紙。
#家系ラーメンたつ家 #たつ家#ラーメン #宇都宮— 家系ラーメンたつ家 (@tatuyautsunomia) April 4, 2023
最近多いんですけど…
家でもご飯食べたら丼にティシュとか入れるお方なんですかね？
ご飯食べた終わったらティシュをごみ箱に捨てないで奥様に捨ててもらってるんですかね？
共有物なのでやめていただきたいです。 pic.twitter.com/1Fwyd020JT
貼文曝光後，有網友挺老闆，「吃過たつ家的人都知道這項規定，只是有部分人不守規矩而已」、「垃圾本來就該丟到垃圾桶，這不是常識嗎」、「有些人還會把杯子一起放在湯碗裡，這也令我感到困惑」。
但也有人認為，這樣做可以方便店員清理也較衛生，「我認為在我正常吃完後，將紙巾放在盤子或碗上是更好的禮貌」、「在沒有垃圾桶的店家，店員會把衛生紙放在碗裡，這樣既容易清理又不會碰到，不好嗎」、「我是餐廳經理，這對我們來說很好，不用直接接觸就可以清理，也不用把垃圾留在用餐區」。
還有一名在3間拉麵店打工過的網友留言，「大多數顧客吃完後，都會把用過的紙巾放在碗裡，沒有湯就放在碗裡，有湯就放在另一個盤子裡，不用直接接觸就可以扔掉，作為店員的我很感激」。
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