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好市多1夯物「折扣65元」　媽當場扛6袋！會員喊買：衝啊

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲舒潔衛生紙一串折扣65元。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

上一波好市多科克蘭衛生紙3天快閃特價，引發會員搶購！而最新一檔輪到舒潔衛生紙特價，為期14天的活動折扣65元，就有網友笑稱，媽媽一口氣扛了6大串回家，現場也不少人一次買2串。文章曝光後，引發會員大喊「衝啊！」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》熱心分享，連假去逛賣場，意外發現舒潔衛生紙特價中，原價399元秒折扣65元，等於一串變成334元，此波甜甜價優惠至16日止，但數量仍以現場銷售為主。

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▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲優惠至本月16日。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

好康文曝光後，底下網友驚呼「衝啊」、「有限購嗎」、「每間都有特價嗎」。熱心網友與原PO紛紛回報現場狀況，「沒限購喔，我媽昨天一次幫大家買了6袋」、「我早上也有買了2袋」、「沒看到限購。有人一次買3袋」。

事實上，上一波科克蘭衛生紙快閃特價只有3天，且恰好都是平日，讓一票上班族急忙衝去賣場一趟搶便宜。至於兩款衛生紙品質，網友們喜好度也不同，「舒潔衛生紙份量變少了，感覺抽沒幾張，就快用完了，不推薦」、「不好用」；「輪著用都不錯」、「我改用舒潔不錯用」、「這絕對X打科克蘭」。

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