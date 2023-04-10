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安坑輕軌列車公共藝術主題劇場表演　親子共同體驗探索《蛙蛙的秘密驚喜》

▲▼安坑輕軌,公共藝術,親子,環狀線,劇場表演。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲安坑輕軌公共藝術劇場表演《蛙蛙的秘密驚喜》。（圖／新北市政府捷運工程局提供，下同）

生活中心／綜合報導

捷運三環六線安坑輕軌已於2月10日正式通車，除帶來便捷的交通運輸工具，安坑輕軌結合當地自然紋理，設置一系列的公共藝術，讓旅客在搭車同時，還可享受各車站充滿互動的想像場域及獨特的藝術風格。捷運局為擴大公共藝術民眾的參與，配合安坑輕軌公共藝術主題，規劃於今（10）日辦理親子同樂「蛙蛙的秘密驚喜」劇場表演，由萬花筒劇團帶領大朋友、小朋友一同搭乘輕軌並與蛙蛙共同體驗驚喜，瞭解安坑輕軌周邊景緻特色與公共藝術作品。

▲▼安坑輕軌,公共藝術,親子,環狀線,劇場表演。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲蜜蜂阿蜂向小朋友示範舞蹈。

捷運局長李政安表示，安坑輕軌列車劇場表演「蛙蛙的秘密驚喜」，主要以公共藝術主題「舞動安坑」為發想，並配合「跟著螢火蟲去旅行」公共藝術兒童繪本，來規劃此劇場表演，故事內容以主角蛙蛙與蝴蝶、蜜蜂、螢火蟲等3位好朋友，在列車上展開蛙蛙生日的驚喜之旅，沿途透過觀眾的互動來完成要送給蛙蛙的生日禮物，同時蝴蝶、蜜蜂、螢火蟲藉由表演來介紹車站周邊好玩的特色景點，讓搭車的大小朋友都能更深入體驗與瞭解安坑特色，以及搭乘安坑輕軌便利性。

▲▼安坑輕軌,公共藝術,親子,環狀線,劇場表演。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲蝴蝶阿蝶與小朋友互動唱歌。

▲▼安坑輕軌,公共藝術,親子,環狀線,劇場表演。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲螢火蟲小火與小朋友互動作畫。

局長李政安進一步說明，「蛙蛙的秘密驚喜」劇場表演透過網路報名方式邀請市民參加，在與環狀線銜接的十四張站（K9）作開場表演，接著引導小朋友進入列車後進行互動表演，最後在雙城站（K2）做結尾，路線規劃與十四張站公共藝術「螢火蟲回家的路」相呼應，象徵旅客自繁忙的市區搭乘輕軌返回郊區溫暖的家。而本次劇場表演特別邀請台北小城站旁達觀國中小的學生參加，感謝該校曾參與協助製作「螢火蟲回家的路」的公共藝術作品，與此同時，劇場表演也進一步讓在地學子對自身的家鄉、輕軌建設能有更深入的認同與體會。
 

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