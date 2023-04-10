陳耀祥4月強闖鏡電視？　藍委嗆「追究到底」：已失獨立機關作為

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

NCC傳出遭內部吹哨者爆料，NCC主委陳耀祥將於4、5月強行通過鏡電視案件，陳耀祥今（10）日赴立法院會前受訪稱，吹哨者是真是假他無從判斷，不過從內容判斷，對NCC運作不熟悉。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪直言，NCC在陳耀祥主委主政下已荒腔走板，失去NCC作為獨立機關該有的作為，國民黨團要求陳耀祥不可強行通過執行民進黨的意見，護航鏡電視，否則對陳耀祥的政治跟法律責任絕對追究到底。

陳耀祥今日上午強調，自己也是昨天看新聞才看到，是不是NCC內部吹哨者是真是假無從判斷，不過從內容判斷，對NCC運作不熟悉，一、所有業務都有業管單位在處理，不會有核心幕僚這種事。二、最後議程都要到委員會去討論，也會事先公布議程。

至於NCC還是獨立機關嗎？是否問心無愧？陳耀祥則說，當然是獨立機關，本來就問心無愧，就是依法處理；若鏡電視案偵結出爐被起訴會請辭嗎，陳耀祥回應「到時再說，沒有請辭打算」。

對此，曾銘宗受訪指出，NCC在陳耀祥主委主政下已荒腔走板，失去NCC作為獨立機關該有的作為，第一個，撤銷中天，一度想移頻TVBS，另外護航、要給執照給鏡電視，這在民主國家是不能發生的事情；第二個，已被列為刑事的被告，第三對中天的行政處罰九次都被行政法院判輸。

曾銘宗說，基於以上三點，國民黨團要求陳耀祥不可硬是強行通過執行民進黨的意見，護航鏡電視，假設強行通過，一定追究陳耀祥的政治跟法律責任。