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游泳被4.5公尺巨獸拖下水　44歲男「手指狂捅鱷魚眼」逃死

▲▼鱷魚。（圖／達志影像／示意圖）

▲男被4.5公尺巨鱷攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名44歲漁夫近來在當地露營景點Archer Point游泳時，突然被一隻約4.5公尺長的巨鱷拖入水中，全身多處被致命咬傷，情急之下把手指伸進鱷魚眼睛中，才幸運逃脫存活下來。

這名男子8日下午1時30分左右在Archer Point游泳時，突然被鱷魚攻擊，該地點位於約克角半島(Cape York Peninsula)庫克敦鎮(Cooktown)以南約20公里處，被鱷魚狠咬3口並拖入水裡深處的他，最後奇蹟逃脫。

昆士蘭救護中心人員諾布爾(Valerie Noble)表示，男子慘被鱷魚咬了3口，造成全身多處骨折，包含頭部、腹部和腿部都受到重傷，「據說他是靠著多次把手指伸進鱷魚眼睛才能逃脫，他真的非常幸運，沒有多少人能活著講述這樣的故事」。

目前男子仍在醫院接受治療，但是精神狀態良好、情況穩定。昆士蘭環境與科學部門證實，將調查此次事件，並且確認鱷魚是否還在當地社區。

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