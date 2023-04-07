美國海軍部長：AUKUS將阻止中國「破壞世界秩序」

▲美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國海軍部長戴杜羅近日在華府一場私人晚宴發表談話，他把「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）稱為防止中國和俄羅斯試圖「改變我們生活世界」的堡壘。

「澳洲人報」（The Australian）報導，這場晚宴的與會者還有澳洲駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）和一群澳洲國防工業代表。

戴杜羅（Carlos Del Toro）於美東時間4日晚間說道，AUKUS對於阻止中國「破壞世界秩序」至關重要，AUKUS聯盟已承諾在2040年代之前為澳洲配備至少8艘核動力潛艦，目的是針對北京和莫斯科當局。

他表示：「我出生在古巴，我個人理解共產主義是什麼回事，我們三個國家承諾以一切可能方式擊敗中國威脅和他們對世界秩序的破壞。」

戴杜羅指出：「未來幾個月和幾年的時間不會很容易，毫無疑問會有許多挑戰，技術、財政及政治的挑戰。」

「但我非常有信心，我們會克服這些挑戰，不僅把澳英美的國家安全，甚至將整個世界的國家安全置於一個更佳位置，以阻止中國、俄羅斯和任何其他希望跟我們競爭的對手。」

作為AUKUS潛艦協議的一部分，美國承諾向澳洲轉移核推進技術，但中國和俄羅斯一再譴責AUKUS協議是一個破壞穩定且類似北大西洋公約組織（NATO）的聯盟，還宣稱可能會破壞全球禁止核子擴散規則。