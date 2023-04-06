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男再婚娶小16歲女友　長相「神複製他21歲女兒」全家福照嚇壞網

男再婚娶小16歲女友　長相「神複製他21歲女兒」全家福照嚇壞網。（圖／翻攝自Instagram／savana_chapin）

▲男子因為娶了和女兒長相神似的嫩妻，而引來批評。（圖／翻攝自Instagram／savana_chapin

記者李振慧／綜合報導

44歲男子克里斯(Chris Chapin)1年前與小他16歲女友薩瓦娜(Savana Chapin)結婚，2人婚後生下3名孩子生活十分美滿，然而卻被網友發現，薩瓦娜與克里斯的21歲女兒蒂齊(Tizzi)長相宛如雙胞胎，遭到許多網友無情批評。

在亞利桑那州擔任髮型師的克里斯，4年前在工作場合結識小他16歲的薩瓦娜，那時正在辦理離婚的他坦承，他很快就對一起工作的薩瓦娜產生好感，2人後來開始約會也覺得很合拍，沒想到戀情正式公開後卻收到大量反對。

薩瓦娜表示，大家反對的主要原因與克里斯的21歲女兒蒂齊有關，除了她與對方年紀相近，更因為大家覺得2人長相很像而被指責，「好噁心，爸爸其實是想和自己女兒交往吧」、「如果我爸娶了一個和我一模一樣的人，我也會很崩潰」。

這對夫妻後來仍義無反顧結婚，並且生下3名孩子，薩瓦娜不但與蒂齊相處融洽，2人還時常一起在網路上拍攝影片。薩瓦娜表示，「蒂齊原本也很反對這段婚姻，不過她現在是我最好的朋友」，對於外界批評則回應，「我們是一個快樂大家庭，別人怎麼說根本不重要」。

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