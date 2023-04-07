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超巨海怪出巡！澳洲海灘驚現翻車魚　網見真身嚇瘋：以為是外星人

▲▼澳洲一隻長得像外星人的大魚再次在網上瘋傳。（圖／翻攝自Facebook）

▲澳洲一隻長得像外星人的大魚再次在網上瘋傳。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲網上最近瘋傳起一張舊圖，原來有一隻「巨型海怪」在2020年被沖上岸，不過由於照片中的大魚外表形似外星人，因此照片再次吸引了人們的注意，而專家也揭秘稱，這隻大海怪的體型雖大，但在牠的品種裡相比，這隻大魚的體積其實已經算小的了。

據網路媒體Ladbible報導，澳洲獸醫卡特（Cath）和湯姆（Tom Rampton）當時在海邊散步時，無意間發現海灘沖來了一隻形似外星人的巨型海怪，讓他們震驚不已，因為他們雖然是獸醫，卻從來沒見過這種大魚。

從網上曝光的照片可見，這條大魚全身都是銀灰色的，而且牠的身體扁平，看起來就像是一個長著尾巴的魚頭，因此專家們證實，這是一隻翻車魚（ocean sunfish，又稱mola mola、曼波魚）。

卡特指出，「從專業的角度來說，我認為這隻魚雖然比我們平時看到的要大，但我認為牠原本至少可以長到2倍大。」報導稱，卡特的說法是正確的，因為《國家地理》曾提到，翻車魚的體積至少可以長到寬約4.2公尺、長約3公尺，而且重量至少也可以長到2300公斤左右。

網上資料顯示，翻車魚因喜歡在水面附近曬太陽，因此通常生活在世界各地的熱帶和溫帶水域，但英格蘭南部等地近年越來越常在夏季發現翻車魚的蹤影，而人們也將相關現象歸因於全球暖化和氣候變遷。

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