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「DNA吸引」對男友一見鍾情　女交往6年發現2人是親兄妹崩潰

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福。（圖／達志／示意圖）

▲女子發現和男友是親兄妹。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名30歲女子6年前對男友一見鍾情，2人之間一直有股莫名的熟悉感，後來好奇彼此身世做了DNA檢測，沒想到顯示2人竟然是同一個爸媽所生下的親兄妹，讓她不知道該怎麼處理這段感情。

這名女子在國外論壇Reddit上發文，今年30歲的她，還是嬰兒時期就被現在的父母收養，所以她一直到高中以後才知道真相，但由於與現在的家庭關係很幸福，所以完全沒有要去尋找親生父母的打算。

女網友約在6年前結識比她大1歲的男友，「我男朋友也是被收養的，可能因為這樣我們一見面就很投緣，他也是高中才知道自己是被收養，幸好我們都很幸運，遇到了很好的家庭」。

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲檢測結果出爐後，女子和男友不知道該如何面對。（圖／示意圖／達志影像）

女子和男友近來因為好奇，上網買了簡易DNA工具自行檢測，沒想到意外發現2人其實有血緣關係，「我們當初一見面就立刻被彼此吸引，明明是陌生人卻覺得很熟悉，現在我才知道，之所以會這樣是因為我們是兄妹」。

女子表示，以前常有朋友告訴他們，2人長得很相像，看起來有夫妻臉，她和男友都不以為意，現在卻讓她的心情非常複雜，雖然不想分手，但也無法再像以前一樣面對男友。

女子表示，「我很希望是檢測結果出錯，之後打算再去做一次，但我真的很怕，我看得出來男友也很害怕」。許多網友紛紛安慰女子，「6年的時間真的很長，但如果是我的話，我應該還是會忍痛選擇分手」、「都在一起6年了，如果你們不打算生小孩的話，就把這個秘密帶進墳墓中吧」。

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