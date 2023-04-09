大陸專家：武漢「華南市場病毒」應該是源自人類

▲大陸專家調查，武漢華南市場病毒應該是源自人類。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國疾控中心今天表示，目前還沒有任何科學根據能夠明確COVID-19的起源。中方專家童貽剛說，在武漢華南海鮮市場採集的樣本，測序發現這些病毒應該是來源於人類，很可能是早期的病人。

中國國務院新聞辦公室8日針對中方COVID-19溯源研究舉行發布會，北京化工大學生命學院院長童貽剛在會中作以上表示，他也是2020年世界衛生組織新冠病毒溯源聯合團隊「動物與環境組」中方組長。

據國新辦網路直播，童貽剛表示，2020年1月到3月中國疾控中心科研人員在華南海鮮市場採集的1300多份環境樣本和冷凍動物樣本，進行了一些COVID-19檢測和巨集基因組測序等，其中包括市場內採集的400多份動物樣本，這些動物樣本所有的檢測均為陰性結果。900多份的市場環境樣本中，73份為陽性。

童貽剛說，在這個過程中，他們也在環境樣本中分離出3株病毒。經過基因組測序發現病毒的序列是和當時病人序列幾乎是100%的相同，這也提示這些病毒「應該是來源於人的」。

他並稱，對數據中的DNA條碼分析的結果發現，環境中這些樣本宿主訊息中最多的還是人的訊息，人的基因豐度最高，提示華南海鮮市場環境中的病毒很可能是來源於「早期的病人」。

童貽剛說，有些專家關注樣本中存在的個別動物基因，並懷疑這些動物將病毒傳給了市場上的人，但是迄今為止的這些數據顯示，「市場上並不存在病毒感染動物的跡象」。因此，上述這些猜測實際上是不科學的，「我們的實驗結果是不支持華南海鮮市場的動物是新冠病毒的動物源頭」。

中國疾控中心研究員周蕾表示，在武漢第一階段的聯合溯源研究過程當中，已經展開儲存的健康捐血者血清的檢測工作。當時涉及3萬人，有4萬3850份血液樣本。檢測結果顯示，沒有檢測到COVID-19抗體。這些捐血者都是在2019年12月之前的武漢當地的捐血者。

武漢2019年12月爆發COVID-19疫情，華南海鮮市場被認為是最初爆發地點。