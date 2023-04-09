　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸專家：武漢「華南市場病毒」應該是源自人類

▲▼武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸專家調查，武漢華南市場病毒應該是源自人類。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

中國疾控中心今天表示，目前還沒有任何科學根據能夠明確COVID-19的起源。中方專家童貽剛說，在武漢華南海鮮市場採集的樣本，測序發現這些病毒應該是來源於人類，很可能是早期的病人。

中國國務院新聞辦公室8日針對中方COVID-19溯源研究舉行發布會，北京化工大學生命學院院長童貽剛在會中作以上表示，他也是2020年世界衛生組織新冠病毒溯源聯合團隊「動物與環境組」中方組長。

據國新辦網路直播，童貽剛表示，2020年1月到3月中國疾控中心科研人員在華南海鮮市場採集的1300多份環境樣本和冷凍動物樣本，進行了一些COVID-19檢測和巨集基因組測序等，其中包括市場內採集的400多份動物樣本，這些動物樣本所有的檢測均為陰性結果。900多份的市場環境樣本中，73份為陽性。

童貽剛說，在這個過程中，他們也在環境樣本中分離出3株病毒。經過基因組測序發現病毒的序列是和當時病人序列幾乎是100%的相同，這也提示這些病毒「應該是來源於人的」。

他並稱，對數據中的DNA條碼分析的結果發現，環境中這些樣本宿主訊息中最多的還是人的訊息，人的基因豐度最高，提示華南海鮮市場環境中的病毒很可能是來源於「早期的病人」。

童貽剛說，有些專家關注樣本中存在的個別動物基因，並懷疑這些動物將病毒傳給了市場上的人，但是迄今為止的這些數據顯示，「市場上並不存在病毒感染動物的跡象」。因此，上述這些猜測實際上是不科學的，「我們的實驗結果是不支持華南海鮮市場的動物是新冠病毒的動物源頭」。

中國疾控中心研究員周蕾表示，在武漢第一階段的聯合溯源研究過程當中，已經展開儲存的健康捐血者血清的檢測工作。當時涉及3萬人，有4萬3850份血液樣本。檢測結果顯示，沒有檢測到COVID-19抗體。這些捐血者都是在2019年12月之前的武漢當地的捐血者。

武漢2019年12月爆發COVID-19疫情，華南海鮮市場被認為是最初爆發地點。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
江蕙私約「王力宏、霍建華林心如夫妻」　畫面曝光
莊智淵晚間曝：撐不下去
愛喝飲料恐洗腎！　醫驚吐「每周上限杯數」
震撼！戴資穎透露「不想打了」
台鐵上拍私密照！21歲妹「愛刺激」　PO臉書慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

學妹做實驗慘遭「硫酸噴臉」！淡定模樣學姐傻眼：我比她還急

大陸專家：武漢「華南市場病毒」應該是源自人類

睡午覺起床扳手突消失！4歲兒笑喊「在肚子裡」　他就醫檢查嚇壞

BMW女駕駛酒駕撞車！女騎士遭撞後慘被「臉朝地拖行1公里」

陸批WHO將新冠溯源政治化　成為個別國家的「工具」

30歲男娶47歲女友！新婚夜見愛妻「素顏真面目」　嚇到要離婚

「徐州8孩母」現況曝光　長子：媽媽已能叫出我的名字

環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓

解放軍報發文：環台軍演向全世界表明「挫敗台獨決心」

群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

台南27歲男遭砍+右胸中彈　丟包醫院急診室前搶救不治

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

男買土耳其冰淇淋抓太緊　意外捏爆甜筒...老闆傻眼

紅油一淋「小強滑出來」！　密子君直播賣雞爪認了出包

學妹做實驗慘遭「硫酸噴臉」！淡定模樣學姐傻眼：我比她還急

大陸專家：武漢「華南市場病毒」應該是源自人類

睡午覺起床扳手突消失！4歲兒笑喊「在肚子裡」　他就醫檢查嚇壞

BMW女駕駛酒駕撞車！女騎士遭撞後慘被「臉朝地拖行1公里」

陸批WHO將新冠溯源政治化　成為個別國家的「工具」

30歲男娶47歲女友！新婚夜見愛妻「素顏真面目」　嚇到要離婚

「徐州8孩母」現況曝光　長子：媽媽已能叫出我的名字

環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓

解放軍報發文：環台軍演向全世界表明「挫敗台獨決心」

群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

學妹做實驗慘遭「硫酸噴臉」！淡定模樣學姐傻眼：我比她還急

老闆砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會　業務將癱瘓90天

10屆「全美自由車冠軍」鮑伊斯　在舊金山車禍過世

無敵觀景台眺望世界遺產！「廣島紙鶴塔」賞壁畫、溜滑梯下樓超好玩

首相安華稱與中國談判持開放態度　大馬外交部澄清：捍衛南海主權

新竹公有停車場驚見「紅火蟻丘」　議員緊急po文：不要擾動它！

大陸專家：武漢「華南市場病毒」應該是源自人類

U:NUS台北開唱「重現亞特蘭提斯」！　「首合體同台」粉絲嗨翻

去年玩死小黑狗！嘉義野生獼猴又現身　農業處：應是同一隻

《大嘻哈2》總冠軍出爐！　迪拉胖「看他演出」激動起身：Respect

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

BMW女駕駛酒駕撞車！女騎士遭拖行1公里

30歲男娶47歲妻！新婚夜看到素顏嚇壞　堅持離婚

午睡起床扳手消失！兒子一句話讓他嚇壞

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

大陸專家：武漢華南市場病毒應源自人類

「徐州8孩母」現況曝光　能叫出長子名字

員工開嗆主管爆紅　結局大逆轉

他戴耳機睡覺「醒來剩單耳」！一調音量嚇壞

環台軍演畫面曝！共軍：奪制海權、制空權

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

小三慘被扒衣「裸體示眾」　網歪樓：真的正

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機傻眼

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！兇手是親戚兒

陸媒：「海巡06」對馬祖籍客船實施監護

更多熱門

相關新聞

韓傳猴痘本土感染　憂「特殊連結」藏匿疫情

韓傳猴痘本土感染　憂「特殊連結」藏匿疫情

南韓防疫當局今（8）日通報第6起猴痘（MPOX）病例，經過調查後發現，該名患者近3個月內並無海外旅遊史，且沒有和其他確診者接觸，懷疑是在境內遭他人感染，因此將該起病例定調為首例南韓本土病例，韓媒報導還特別提到猴痘傳播媒介的特性，恐助長藏匿疫情。

高端炒股案「挨批釋利多」　陳時中回應了

高端炒股案「挨批釋利多」　陳時中回應了

人畜共通傳染病為何愈來愈多？5大QA一次看

人畜共通傳染病為何愈來愈多？5大QA一次看

「搭車脫口罩」實施日期　指揮中心說明

「搭車脫口罩」實施日期　指揮中心說明

WHO：中國掌握了解新冠起源的關鍵

WHO：中國掌握了解新冠起源的關鍵

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

即／莊智淵晚間曝傷勢：撐不下去

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

90萬正妹網紅認愛！　「秘戀企業家男友2年」想婚了

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

告五人「第4名團員」罕見露面了！

男硬舉90kg椎間盤破了！健身工廠須賠償

愛喝飲料恐洗腎！醫驚吐「每周上限杯數」：10年就腎衰竭

明晨爆冷剩13度！下周末又變天

爸爸從「2m高工地摔落」腦部手術中！　正妹YTR求集氣

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

周孝安2年婚變發聲！　曬「三口溫馨合照」：勇敢面對

選風景照 測你的「快樂來源」是？

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面