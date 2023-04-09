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網路糾紛惹殺機！台南男右胸中槍遭丟包醫院不治　3嫌殺人罪送辦

記者林悅／台南報導

台南市4月8日凌晨2時32許，27歲徐姓男子遭人丟包在台南市安南醫院急診室門口，醫護人員緊急搶救仍傷重不治身亡，經檢查傷勢後發現徐男右胸中槍，且右腋下有刀傷，市警三分局案發後成立專案小組，緝獲3名犯嫌，查出雙方疑係網路糾紛相關談判遭殺害，全案依殺人、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

4月8日凌晨2時30分許，一名27歲徐姓男子疑受槍傷遭丟包醫院案，經急救傷重不治死亡，案發後市警三分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局等單位共同成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

8日迅速掌握相關嫌犯之身分，持拘票通報動員所有警力全力追緝，8日下午先拘提22歲周姓嫌犯到案。在逃之兩名林姓主嫌自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

三分局指出，本案於案發後17小時內順利將相關犯嫌拘提到案，並起獲疑似犯案手槍1支（已送驗）。本案雙方疑似因網路上發生糾紛，相約在台永康鹽重劃區內談判，雙方一言不合所導致，惟相關犯案動機及作案的過程，專案小組將持續深入調查釐清，全案依殺人、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

▲本案雙方疑似因網路上發生糾紛，相約在台永康鹽重劃區內談判，雙方一言不合所導致，惟相關犯案動機及作案的過程，專案小組將持續深入調查釐清。▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

據了解，台南市警三分局於8日凌晨2時32分許據接獲報案，有1名男子遭1部自小客車丟包於台南市立安南醫院急診室前，該男子經醫院急救後，仍因傷重宣告不治身亡。死者27歲徐姓男子右胸中槍，且右腋下有刀傷，市警三分局案發後成立專案小組，掌握特定車輛以車追人。於8日晚上陸續將涉案22歲林姓男子、28歲林姓男子、22歲周姓男子等3嫌拘提到案，並起獲改造槍枝。

▲本案雙方疑似因網路上發生糾紛，相約在台永康鹽重劃區內談判，雙方一言不合所導致，惟相關犯案動機及作案的過程，專案小組將持續深入調查釐清。

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