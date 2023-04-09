日本地方選舉「無對手角逐」　565人免投票直接當選議員

▲日本9日舉行地方選舉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本今天舉行2023年統一地方選舉「前半段」投票，將選出包括北海道、大阪府等9個道府縣知事。另外，跟4年前類似，占總數約1/4的565人不用經投票已確定當選地方議員。

日本2023年統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）分別在今天及4月23日投票。「前半段」的今天將選出道府縣、政令指定都市首長及議會議員；「後半段」的4月23日將選出政令市以外的市區町村首長及議會議員。

日本4年前舉行統一地方選舉時，高達26.9%的都道府縣議會議員是「無投票當選」（指該場選舉的候選人數與應選名額是同額或不足額），這種情況在町村議會議員占比也有23.3%，顯示地方議員候選人不足的問題日趨嚴重。

日本青年協議會代表理事室橋祐貴曾撰文分析為何會出現候選人不足的情況，除了「政治人物不具魅力（感覺不到價值）」外，還有「職業風險高（相對來說待遇差）」。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天舉行包括9個道府縣知事選舉、6個政令指定都市市長選舉、41個道府縣議員選舉，及17個政令指定都市議員選舉。

41個道府縣議員選舉中，占應選總人數約25%的565人已確定「無投票當選」，剩餘的1695席由各黨角逐。

在知事選舉中，北海道是全日本唯一朝野對決的選區。奈良縣及德島縣因自民黨內出現分歧，成為「保守分裂」的選戰。

大阪跟4年前一樣，今天同時舉行大阪府知事及大阪市長選舉，由大阪維新會跟其他政黨角逐。

今天除了部分地區外，投票時間從上午7時到晚間8時止，之後隨即進行開票作業。