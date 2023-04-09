日本車站離奇「同時爆2命案」！18歲少女遭砍死、男子落軌亡

記者王佩翊／編譯

日本名古屋一處車站8日晚間連續發生2起命案，警方不排除2起事件相關，已深入調查。其中一名18歲女性死者左胸遭人用刀刺入，倒臥月台的候車室，送醫搶救仍不治。而同月台則是有另一名年紀、身分皆不詳的男子落軌後遭電車撞死。

根據《日本放送協會》報導，名鐵名古屋本線位於名古屋市的本笠寺車站8日晚間8時左右，發生乘客疑似在列車進站時跳下軌道的事件。該名男性落軌後隨即遭電車撞上，而警消人員接獲名鐵員工通報趕往現場時，男子已經因強烈撞擊倒臥月台，送院後不治。

警方進一步調查現場情況時，卻發現在同一個月台的候車室內，有另一名18歲少女遭人用刀捅進左胸，倒臥血泊。女性被害人被發現時已經失去意識、無生命跡象，經過2個多小時的搶救，最終不治身亡。

女性死者的身分已經確認，不過男性死者的年齡與身分仍不詳，警方初步懷疑2起命案有關聯，將持續調查兩人的關係與詳細案發過程。

有目擊民眾指出，在事發前曾看見2人一同待在候車室內，而除了插進女性死者左胸的刀外，候車室內還有另一把刀掉在地上。