日失聯黑鷹「消失的2分鐘」！最後通聯曝光　疑罹難者遺體浮水面

▲日本黑鷹直升機失聯，自衛隊投入搜索。（圖／達志影像／美聯社）
記者王佩翊／編譯
日本陸上自衛隊1架載著10名隊員的黑鷹直升機6日下午失蹤，雷達最後光點消失在宮古島附近海域，目前海上保安廳與相關單位已經全力投入搜索。根據陸自公布的最後通聯紀錄，失聯黑鷹直到光點消失的2分鐘前都還聯絡得上，而這消失的120秒究竟發生了什麼事，仍待調查。
根據《日本放送協會》報導，陸上自衛隊公布失聯黑鷹的最後通聯紀錄，6日下午3時46分，黑鷹向宮古島機場的塔台航管員表示，已經起飛，並沿著海岸線飛行，同時指出直升機已經離開宮古島機場的管制範圍。於是宮古島機場塔台的航管員也通知黑鷹變更無線電頻道。
根據陸自公布的航行圖，直升機下午3時46分從宮古島的基地起飛，隨後朝北方飛行，直到進入海上後，轉往西北方，此後便沿著海岸線飛行。
▲海上保安廳一度收到疑似發現人體漂浮海面的通報，但是仍未能找到罹難者。（圖／達志影像／美聯社）
宮古島機場航管員下午3時54分再度聯絡黑鷹表示，「如果進入下地島機場管制範圍，請將頻率轉到下地島塔台頻道。」當時黑鷹回覆道，「了解。」怎知卻成為最後通聯紀錄。隨後黑鷹直升機的雷達光點下午3時56分消失在宮古島附近海域。從最後的航行圖可以看到，黑鷹將飛航方向轉朝南方後，雷達光點便徹底消失。
陸自指出，失蹤的黑鷹是1999年2月製造，累計飛行時間2600小時，而3月20日至28日才剛進行檢查，當時並未出現任何異常。
海上保安廳指出，當局8日晚間7時左右接獲通報稱，在沖繩縣伊良部島沿岸疑似發現有人體漂浮在海岸上，因此緊急通知陸上自衛隊。海上保安廳也派出直升機在上空盤旋，並使用探照燈搜索，但至今仍未發現罹難者。自衛隊8日出動聲納進行海底探測，但是仍未能發現直升機蹤跡。
8日夜、沖縄県の伊良部島の海岸付近で人が浮いているように見えるという情報が陸上自衛隊に寄せられました。— NHKニュース (@nhk_news) April 9, 2023
自衛隊が9日朝、付近を捜索しましたが、人の姿は見られなかったということで、引き続き確認を進めています。https://t.co/hiZGIGrFTS#nhk_video pic.twitter.com/Nk5Rw9rUMz
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