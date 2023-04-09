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八百壯士超跑系列！運動結合觀光　花蓮制霸洄瀾超馬清晨起跑

▲▼花蓮縣長徐榛蔚受邀前往鳴槍開賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚受邀前往鳴槍開賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由Taiwan Ultra Runners（TUR）主辦的2023制霸洄瀾超級馬拉松9日清晨5時於國福棒壘球場旁涼亭前集結開跑，縣長徐榛蔚也特地起了個大早前往鳴槍，參賽選手迎著晨曦愉快前行，體驗花蓮的山海優美風光。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚受邀前往鳴槍開賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「參賽是勇士，完賽是英雄！」縣長徐榛蔚表示，全國眾多超級馬拉松賽事，好山好水好空氣的花蓮縣也是舉辦運動賽事的最佳場地，而花蓮更有有七座小百岳，歡迎全國民眾來到花蓮親山親水，瞭解花蓮的生態及遵循自然的法則，並在大地中獲得幸福及繼續前行的能量。連日陰雨，造成地面濕滑，提醒大家注意腳步安全、不爭先恐後，也祝福大家跑得健康、跑得愉快，讓自己擁有彩色的人生。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚受邀前往鳴槍開賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲選手迎著晨曦愉快前行，體驗花蓮的山海優美風光。

台灣龍虎鳳越野協會理事長范光夫指出，主辦單位舉辦八百壯士超馬系列，每年舉辦8場超過100公里的超馬賽事，以跑步旅遊的方式，遊覽全台各縣市景點，此次除了推廣健康跑步活動、欣賞花蓮週邊美景及享用在地美食，以最簡單的方式接近大自然提倡節約、環保的健康運動。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚受邀前往鳴槍開賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲參加選手以跑步旅遊的方式，欣賞花蓮美景及享用在地美食。

2023制霸洄瀾超級馬拉松賽道經佐倉步道、七星潭風景區、花蓮港、北濱公園、南濱公園、濕地保育區、花東海岸公路、米棧古道、鯉魚山、鯉魚潭，讓參賽者沿途飽覽花蓮山水優美風光。

花蓮環境優美、適宜旅遊及運動，每年都有許多海內外遊客造訪，花蓮近年以運動結合觀光施政方針，積極辦理大型體育賽事，2000年全民運和2022年全中運在花蓮盛大舉行，帶動花蓮全民體育風氣及運動觀光休閒產業，為地方觀光產業帶來大量觀光人潮。

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