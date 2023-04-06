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發展七股黑面琵鷺賞鳥觀光　黃偉哲致力優化大北門道路建設

▲台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，黃偉哲特前往視察成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，黃偉哲特前往視察成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為發展七股區黑面琵鷺賞鳥觀光，台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，目前工程已完成，大幅提升路面平坦度及安全性，黃偉哲6日特別前往視察，市議員陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、方一峰、謝舒凡等也到場關心。

▲台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，黃偉哲特前往視察成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，由於有越來越多民眾前來七股賞鳥、觀光，但連通道路狹窄，且排水沒有做好，為了改善這項窘況，台南市政府與內政部合作，將連通道路優化，現在可以看到不僅路面平坦，寬度也夠，中間的排水也做好了，相信今年下半年黑面琵鷺季來臨的時候，就能為觀光客及賞鳥人士提供更好的道路品質服務。

▲台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，黃偉哲特前往視察成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，即使在平常非黑琵的季節，這條優化後的寬敞道路也是非常重要的，尤其對於在地建設的促進，有很大的效益；市長也提到，另外一條從七股鹽埕里通往台灣本島的極西點國聖燈塔的道路的優化，也即將開工，市府會一步步、一條一條的，把偏鄉的道路做的更好，讓一般民眾、農民、漁民、觀光客及賞鳥客，都能夠享有更優質的道路品質。

▲台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，黃偉哲特前往視察成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府工務局表示，這項工程路段為聯通台61線西部濱海快速道路至黑面琵鷺賞鳥亭的主要道路之一，每年10月至隔年3月是黑面琵鷺及候鳥過冬的主要季節，位於曾文溪口的黑面琵鷺保護區因良好友善的棲息環境常有候鳥停留，吸引全台各地鳥友、遊客至賞鳥亭一睹黑面琵鷺風采，為極具當地特色之熱門觀光景點。

▲台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，黃偉哲特前往視察成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟此段路面已老舊破損，因此市府與七股區公所擬定「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」向內政部營建署前瞻計畫爭取補助經費辦理改善，工程主要辦理全路幅之路面重鋪及標線繪製，總改善長度達3.4公里，工程經費為2300萬元，目前工程已完成，大幅提升路面平坦度及安全性。

工務局在簡報中也說明，黃偉哲市長上任至今，大北門地區道路建設約投入123億元，其中路平專案等道路養護改善工程，在北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港等區共投入約5億4949萬元，如「七股區南26線(6.5K~8.3K)及南27線(南19線~南28)」、「南13線(台19線~南14線)、南53線(市171線~市174線以南)、南73線及南73-1線路面改善工程」、「南41線(鎮山街~南勢橋及南34~南36) 、南43線(南46~南34)及南46線(台9~南43)」、「佳里區佳北路、光復路、忠孝路、延平路、中山路及南24線道路改善工程」、「曾文溪左岸西港大橋下游水防道路加高改善工程」、「北門區南2線聚落維生道路加高工程(舊渡仔頭-新圍)」、「佳里區光復路(復興路~文化路)、文化路(延平路~文化西路)、文化西路及七股區南32線(文化西路~南29)等部分路段路面改善工程」、「學甲區及鹽水區南6線(0.4K~7.6K)部分路段路面改善工程」等。

▲台南市長黃偉哲向內政部爭取「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，總改善長度達3.4公里，黃偉哲特前往視察成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前瞻計畫部分共投入約6億3640萬元，如「台南市七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」、「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程」、「學甲區南一線道路優質改善工程」、「台南市仁愛國小通學步道優質化工程計畫」、「七股區南34-1線0K+000~3K+224道路路面改善工程」、「北門區將軍區觀光道路優質改善計畫(南10、12、15及18線)」、「北門學甲區南2線0K+000~13K+000擇要道路改善工程」、「學甲區三連路、中正路、中山路道路改善工程」、「市道174線0K+000~4K+000擇要道路改善工程」等。

另外道路新建、橋樑拓寬開闢及公園景觀部分共投入約111億1102萬元，如「西港東側外環道路新闢工程（南段）」、「台61線曾文溪大橋新建工程(七股-安南)」、「學甲六號道路-25M道路工程」、「台南市學甲多功能教育園區新建工程」、「佳里區市道176線菜寮橋拓寬工程」、「佳里區延平路旁8M計畫道路開闢工程」、「佳里區安西路至公園路8M計畫道路開闢工程」、「七股區市道176線西側路段（台61線往西至防汛專用道路）拓寬改善工程」、「學甲華宗公園特色遊戲場工程」等。顯示市府近4年以來，對於大北門地區建設的努力，希望藉此改善交通，促進區域產業更活絡，增進觀光機能。

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