打敗adidas「1品牌一堆妹子穿」　他問到底貴啥？全場認證：超舒服

▲原PO走到店內，被高單價格嚇傻了！（圖／翻攝自Facebook／lululemon）



網搜小組／劉維榛報導

許多妹子喜歡穿瑜珈褲上街，穿搭好看又舒適！就有網友透露，日前去看lululemon（露露檸檬）的運動褲，結果反被價錢嚇壞，他還一度看衰「這種盤子牌應該今年一定倒？」後來原PO查了lululemon的來歷，發現實力超驚人，打敗adidas且只輸Nike。文章曝光後，穿過的網友也笑稱「穿過就回不去了！」

一名網友在PTT以「lululemon是在貴什麼？」為標題發文，他表示最近好奇去逛門市，結果價格讓他嚇歪，「一件慢跑衣要3290元，一件慢跑褲要2690元」。原PO內心也上演小劇場，甚至一度看衰該品牌，「設計也沒特別好，這種盤子牌應該今年一定島（倒）？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回家後，原PO仍對lululemon感到好奇，沒想一查「2022年運動類品牌全年銷售額」讓他頓時目瞪口呆，「lululemon竟然排名第二，僅次於大魔王Nike而已。」

對此，原PO認真求問運動達人們，「它的運動用品到底是在貴什麼的，有穿過的鄉民分享一下嗎？」

文章曝光後，部分網友質疑「不賣貴，當時如何炒股價」、「比愛迪達還高？不可能吧」。其他人則回應，「真的比愛迪達高，而且愛迪達甚至不是前三」、「你看看它股價才真的高」。

不少網友力挺喊一分錢一分貨，「蹄形好看啊+延伸性好」、「用料、剪裁、品牌形象都比較好」、「好穿啊，看看其他牌子的用料...把人當盤子」、「滿舒服的」、「好穿唷，胖胖的人也喜歡」、「超舒服的好嗎？目前打算把衣櫃褲子全扔了」、「舒適修身，穿過就回不去其它運動品牌了」、「用料很屌！穿很多年也沒有變形，而且宣稱穿起來無內褲痕，是真的無內褲痕」、「用料好穿很多年也沒變形+1，舒適度差很多」。

▲穿過的網友一致好評。（圖／翻攝PTT）



事實上，lululemon是1998年自加拿大溫哥華創立的運動服飾品牌，靠著一條瑜珈風靡全球，是許多運動女孩的日常穿搭服飾，市值已達463.3億美元（約1.41兆新台幣）。根據今周刊報導，該品牌2022年就以404億美元擠下adidas，僅次並於Nike，成為全球第二大運動品牌。

此外，lululemon也大手筆在台灣展店，位在大安區忠孝東路四段30號其實過去為雄獅旅遊忠孝概念館，據悉租金達330萬元，不過業者在2021年底撤出，空租超過半年。如今已由lululemon進駐，以每月300萬承租，為東區3年來租金規模最大交易。

▼lululemon靠瑜珈褲起家。（圖／翻攝自Facebook／lululemon）

