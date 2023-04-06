花蓮再現榮景！清明連假住房率達9成　遊客人數新天堂樂園奪冠

▲新天堂樂園在清明連假遊客有近5萬人次，在花蓮景點中排行第一。（圖／記者王兆麟翻聶，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮在後疫情時代今年清明連假迎來滿滿遊客人潮，再為花蓮觀光產業延續春節及228連假以來榮景。花蓮清明連假旅宿業4月1日至4月3日都有至少八成五的住宿率，4月2日住房率甚至來到九成，而4月4日兒童節當天住房率，雖然隔天就是收假日，仍然有5成多的住房率，許多遊客來到花蓮過兒童節。

遊客人次部分，台鐵花蓮站截至4月4日晚上進出人次來到約11萬人次，而公路部分從4月1日起到4月4日蘇花路廊南下共湧進了近6萬輛車次，讓縣內各大觀光景點再次人山人海，花蓮北區太魯閣國家公園連假期間估計湧進約三萬人次，七星潭風景區有3萬8千多人來月牙灣逐浪看海，而花蓮最著名的國際東大門夜市更是天天川流不息，整個連假迎來近4萬人潮，台泥Daka園區有4萬6千多人次，慶修院近1萬人次，松園別館則有3千5百人次，海洋公園歡慶兒童節更是有2萬5千多人入園，而新天堂樂園則有近5萬人次。中區的景點部分，林田山林業文化園區約5千500人次，來花蓮必去的鯉魚潭風景特定區也有2萬4千人次，大農大富森林園區近幾年與花蓮縣政府合作推廣賞螢賞銀系列活動，在賞螢季也有7千多人入園，而再往南的秀姑巒溪遊客中心約3千人。

▲東大門夜市清明連假天天川流不息，迎來近4萬人潮。

觀光處張志翔處長表示，花蓮本身的大自然環境及豐富的人文吸引了大量遊客蒞臨觀光，除此之外縣府在永續觀光的基礎之下，更積極推出多項主題旅遊，例如「花蓮絕美步道」兩大活動，只要前往花蓮20條絕美步道或是參加「花蓮縣政府x歐都納 森遊花蓮小百岳」活動，將由縣府依完成的步道及小百岳的數量提供不同的獎項；另外延續永續樂遊花蓮，也推出「永續遊花蓮獎勵方案」自由行遊客只要入住花蓮合法旅宿業，並完成指定任務，至活動網站登錄，即可參加Tesla汽車抽獎，團遊部分，活動期間旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿，並完成指定任務，也可以申請每晚5000元獎勵金（住三晚為上限）。

張志翔處長指出，隨著國門開放，花蓮縣政府也爭取國外旅客訪花，除了積極配合交通部觀光局推動國外包機直飛花蓮，以及郵輪停靠花蓮港等國際商港優惠措施，今年度預計有9航次國際郵輪停靠花蓮港，全年度可望帶來1.8萬名國際遊客，除此之外，縣府在年初邀請馬來西亞、新加坡採線團及汶萊媒體來訪，縣長徐榛蔚期盼藉由媒體採線團，把花蓮的美、花蓮的人情味帶到新、馬、汶萊，讓更多人知道花蓮的美好，讓「花蓮走向國際，世界走進花蓮」。