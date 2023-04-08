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閒置20年！花蓮舊菸葉廠轉型運動休閒園區　年底完工啟用

▲花蓮舊菸葉廠活化轉型運動休閒園區，擧行動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮舊菸葉廠活化轉型運動休閒園區，擧行動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極規劃花蓮舊菸葉廠的空間活化轉型，8日舉行花蓮運動休閒園區動土典禮，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁到場見證歷史性的一刻，園區預計於今年底完工啟用，為花蓮注入富有歷史底蘊的新活力。

位於吉安鄉仁里村的台灣菸酒公賣局花蓮菸葉廠舊址，其占地約4.29公頃，1953年改稱為「花蓮菸廠」，此一時期是花蓮菸業最蓬勃發展的全盛時期，但在民國89年加入WTO開放菸酒進口及民營化的趨勢下，花蓮菸廠與屏東菸廠合併，廠務及生產作業也移往屏東，花蓮的菸業歷史也劃下句點。

為活化及再利用菸廠舊址，縣府委託規劃設計公司辦理說明會，向當地的社區、部落及鄉公所等單位說明未來規劃方向，並瞭解當在地的意見回饋及需求。透過府民積極溝通合作，期盼利用閒置近20年的菸葉廠規劃建置一座結合多元用途的運動園區，以提供民眾親子、銀髮族及身心障礙族群更多元的運動休憩場所，滿足民眾運動、休憩所需，增加縣民運動空間與增進運動人口，提升本縣運動休閒風氣。

▲花蓮舊菸葉廠活化轉型運動休閒園區，擧行動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁一同擧香祈求施工順利。

縣長徐榛蔚表示，鄉親期待已久的舊菸葉廠文化運動園區改造計畫今日終於動土，感謝在立法院積極協調溝通的傅崐萁委員，運動園區的由來也要感謝議員們的指導，讓園區保有菸業文化特色的同時，也兼具運動設施。花蓮蓮菸葉廠是花蓮人共同記憶，在園區完工啟用之後，將乘載歷史回憶之土地注入活潑、健康之氣息，以新活力重新展現、傳承永續。

▲花蓮舊菸葉廠活化轉型運動休閒園區，擧行動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，轉型園區將保有菸業文化特色也兼具運動設施。

徐榛蔚也說，北昌國小特設幼兒園已開始動工，吉安鄉兒少館也將於下星期動工，花蓮雖然人口老化，但是不斷朝健康運動的城市邁進，南區玉里也即將新建全民運動館，目前設計規畫當中，也希望吉安鄉薄薄部落聚會所能在年底完成，讓花蓮成為共好共榮的地方。

▲花蓮舊菸葉廠活化轉型運動休閒園區，擧行動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

動工典禮現場請來舞獅團表演助陣。

立法委員傅崐萁致詞談到，花蓮從一個美麗城市運動家園再展開新的亮點，整個帶狀的東岸步道有健康的運動亮點，讓我們的孩子能夠在這片土地上快樂的成長，也讓更多的老大人健康樂活。每一個過程一步步來做都非常艱辛，其中包含花蓮市慶豐街的營區向中央來申請國防部的土地移撥，還有把慶豐園區的好客藝術村土地爭取回來，再將舊菸廠爭取給花蓮縣政府打造一個新的園區。花蓮到吉安七個平交道高架立體化的部分，很高興獲得交通部的同意，將納入花東雙軌電氣化計畫。花蓮更加精采都是大家共同的努力，花蓮的城市蓬勃也是大家共同的期待。

全園區結合文化地景及運動休閒的元素，串聯入口服務區、綠帶休憩區、文化展覽區及部落活動區等，從主入口以大面積綠帶開闊園區視野、結合運動及休憩之戶外活動區域、保留部分建物遺址展覽及導入在地部落文化特色的友善空間，達到「舊廠房轉型」、「提升休閒服務品質」、「增加運動場域」及「文化永續傳承」之目標。

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