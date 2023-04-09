民進黨15立委初選區激戰　4／11協調不成將比民調

▲王世堅（左）、何志偉（右）初選激戰，屢屢登上新聞版面。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將於4月17日開始辦理初選民調，由於目前全台共有15個選區非同額競選，至今無法順利協調，2024大選提名策略小組預計4月11日召開最後一次會議，確認各區協調進度，4月12日中執會審查初選候選人資格。

據悉，全台15個初選區中，只有屏東縣第一選區，與立委蘇震清關係不錯、被視為總統府前秘書長蘇嘉全人馬的黃信茗日前已簽署切結「讓賢」，不過，現任立委鍾佳濱依舊面臨出身自屏東縣里港鄉的三連霸縣議員陳明達挑戰，所以仍須初選。

其他需要初選的選區包括：台北市第二選區（大同區、士林區38里），資深市議員王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任；台北市第七選區（信義區、松山區13里），現任立委為國民黨立委費鴻泰，除了新系市議員許淑華再度爭取提名，英系市議員洪健益也登記角逐。

新北市方面，現任正國會立委余天表態不連任新北市三重區（三重區103里）立委，包括同屬正國會、去年放棄連任市議員的李坤城，以及蘇系市議員李余典、英系市議員彭佳芸均登記參選，爭取民進黨提名；新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口 區、泰山區）方面，湧言會前市議員何博文跨區再戰外，去年獲得呂家支持參與市議員初選卻失利的淡江大學助理教授彭莉惠登記角逐；第四選區（新莊區75里）現任蘇系立委吳秉叡，亦面臨去年角逐市議員初選落馬的許文琪競爭。

桃園市方面，共有3個選區需初選，包括：桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區13里）現任立委鄭運鵬，面對前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓競爭；桃園市第四選區（桃園區66里）有前立委余宛如、前市議員范綱祥、去年選議員落選者蕭立妍登記參選，出線者將挑戰國民黨立委萬美玲連任；桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區）則有市議員劉仁照、市議員楊家俍登記，盼代表民進黨對戰國民黨立委呂玉玲。

此外，由於基隆市現任立委蔡適應早早表態不爭取連任，同為現任市議員的張秉鈞、張之豪、鄭文婷均爭取民進黨提名；台中市第六選區（西區、中區、東區、南區）方面，無黨籍立委黃國書因線民案承諾「3退」，表態不再連任，包括新系市議員黃守達、正國會市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖均登記角逐。協調小組已請託盼「君子之爭」。

另包括嘉義縣、嘉義市都出現現任縣市議員挑戰現任立委的狀況，去年底就掛出「挺賴」看板、出身自「黃家班」的新科議員黃榮利，登記參選嘉義縣第一選區（六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉）立委初選，挑戰英系立委蔡易餘；嘉義市部分，有「市政老師傅」封號的已故嘉義市議員黃正男之女、現任市議員黃露慧、前市議員凌子楚也登記參選，與英系立委王美惠競爭。

台南市方面，民進黨立委賴惠員尋求連任台南市第一選區（後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區）立委，但面臨台南市政府前觀光旅遊局長郭貞慧挑戰，郭貞慧與上屆立委初選失利的農委會前副主委李退之是夫妻，「兩個女人的戰爭」廝殺激烈、如火如荼。

屏東縣方面，屏東縣第一選區（里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏 東市、內埔鄉）出現黨內競爭，新系立委鍾佳濱尋求連任，但出身自屏東縣里港鄉的三連霸縣議員陳明達有意爭取提名；台東縣部分，英系立委劉櫂豪登記參與黨內初選，而昔日數度與劉競爭提名的前立委賴坤成也登記。

▼民進黨立委初選登記名單。（資料照／記者詹宜庭製，下同，點圖放大）