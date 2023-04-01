年輕不留白！運動打開壁壘　花蓮優秀青年：學習不同領域事物

▲▼慈濟大學林朋彬及黃子珊同學分別獲得全國大專、花蓮大專優秀青年獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學兒童發展與家庭教育學系三年級林朋彬同學獲得今年全國大專優秀青年獎，醫學系三年級黃子珊獲得112年花蓮縣大專優秀青年獎，兩位同學熱愛運動，利用課餘時間擔任志工，以他們在校的生活經驗，鼓勵大家多多參與活動，嘗試各種可能。

林朋彬同學到部落文健站參與長者青銀樂齡服務、擔任國風國中特教志工、兒家系 Yabi 劇團舞台總監、巴奇克希望志工隊等，喜歡棒球和壘球的他，在學校壘球社停社多年後，重新讓社團步上軌道。

家住台東卑南的林朋彬表示，自己很容易緊張焦慮，大一剛進來不太適應大學生活，所以情緒上有點低落，同學和學長姊幫助他課輔，慢慢找回了信心，大二時林朋彬開始帶壘球社，整個人變得比較樂觀，林朋彬說：「每次在低落時，都可以靠運動紓解。」他甚至還協助醫學系參加壘球比賽，擔任教練並獲得110學年大醫盃乙組冠軍。

林朋彬從大一就開始參加兒家系巴奇克希望志工隊，從組員變成隊長，因為有打球的專長，林朋彬到國小當志工時，指導小朋友打球。曾經遇過一位個性比較好動的小孩，林朋彬說：「我從棒球帶入課程，有空也會去看他們比賽，小朋友原本比較容易跟人有肢體衝突，現在他的老師告訴我，小朋友會去幫助別人成長很多。」林朋彬給自己的一句話：「失敗只是一種累積，因為成功需要練習。」曾經沒有信心，對未來沒有太多期待的他，找到自己的優點，發揮專長去幫助別人。

▲▼兩位同學熱愛運動，利用課餘時間擔任志工，以他們在校的生活經驗，鼓勵大家多多參與活動，嘗試各種可能。

黃子珊同學是慈大桌球校隊，去年參加花蓮縣全民運動會游泳比賽獲得兩金一銀，不只會念書，還很會運動，嬌小的身體蘊含能量，她說：「忙碌於自己喜歡的事是一件很快樂的事。」

黃子珊大一參加見晴醫療服務隊，大二擔任見晴服務隊副隊長，黃子珊希望能用自己的力量把快樂帶給小朋友。她認為多多參與校內或校外的活動，可以學到課外的知識並交到很多朋友，尤其是社團活動，需要團隊合作，學習與別人或與小朋友溝通，過程中調整自己同理別人，對未來的生涯都很有幫助。

在桌球校隊期間，黃子珊每周花兩個晚上五個小時的練習，黃子珊說：「運動可以紓壓，醫師常常要站著開一整天的刀，所以覺得未來醫師的生活需要很好的體力。」現在雖然不在校隊了，但她還是固定做重訓，就是這樣不斷鞭策自己，塑造了能文能武的黃子珊。

黃子珊覺得慈大資源很多，師生關係很好，以前常聽到人家說「大學要習慣一個人」，但在慈大同學間常常一起辦活動，感情很好，學校為無語良師舉辦的感恩追思典禮上，黃子珊與同學一同演奏多首樂曲，感動當天參與的師長和家屬。

林朋彬和黃子珊分別表示，得獎就是肯定，他們希望用自己的經驗鼓勵大家，年輕不要留白，多多嘗試學習不同領域的事物。