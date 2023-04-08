「魅力是社」台東表揚6類獎項24位績優社工

▲台東縣府今表揚績優社工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了肯定社工對社會服務與鄉親的付出，台東縣政府8日舉行「魅力是社~Proud of You—2023台東縣社會工作專業人員表揚」，表揚6類獎項共24位得獎者，另有獲得全國表揚的5位獲獎者。

台東縣縣長饒慶鈴表示，社工是社會福利重要推手，在社會角落溫柔地陪伴弱勢家庭，透過表揚活動，讓大家看見他們的付出與努力。因應社會整體環境改變，社會工作服務領域隨之擴增，縣府將持續提供社工訓練課程。今年增加約40名社工人力，目前台東共約450位社工，在社會處、4個社會福利中心及115間的社福團體、機構協力下，走入家庭及社區，為民眾提供最適切溫暖服務。

今日表揚活動頒發6類別獎項：特殊貢獻獎1人、資深敬業獎1人、最佳督導獎1人、傑出新人獎4人、網絡夥伴獎7人及服務績優獎10人。特殊貢獻獎得主為財團法人天主教會花蓮教區附設救星教養院林秀花院長，35年來服務身心障礙兒童，從歐洲引進音樂律動教師，協助早期療育業務，擔任院長時，積極推動小蝸牛行動早療教室方案，邀請德國早期療育老師來台協助，將資源帶進台東，積極培訓早期療育老師。林院長在致詞時，感謝救星成立48年來，歷任台東縣長、社會處積極協助社會資源，地方各界關心救星，以及院內工作人員照顧身心障礙兒童，讓他們安心健康長大。

獲得資深敬業獎的楊淑娟社工(世界展望會金崙中心)，20多年前經由學校轉介世展社工家庭經濟困窘案，進入家庭服務工作，有一位案家女孩讓她印象深刻。楊淑娟提到，這位成長在子女眾多、父母親靠臨時工維持家中經濟，每回訪視都能見到她協助照顧年幼弟妹及做家事，並主動詢問社工何時辦理營會等相關活動，因為家中經濟因素，女孩非常珍惜資源，積極參與展望會舉辦的活動；20年後巧遇，女孩向楊淑娟表示：「社工老師謝謝妳，在我就學階段提供溫暖服務及很多活動，讓我有更多機會學習。」得知女孩已是一位職業軍人，願意回饋社會成為資助人，不僅為女孩感到驕傲，也為自己在社工服務感到一切服務的辛勞得到慰藉了。