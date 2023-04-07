全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

▲第一名陳祈聖(左2)，第二名游博鈞(右2)。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111學年度學生技藝競賽台東公東高工的8位學生參加六項職類，榮獲1金1銀4優勝，其中家具木工職類陳祈聖-榮獲金手獎第一名、游博鈞榮獲金手獎第二名，獲選為教育部舉辦優秀學生國外參訪研習的2個名額。

獲得家具木工職類金手獎第1名的陳祈聖表示：「我來自台東縣金峰鄉，國中就讀大王國中，在公東2年多的學習生涯經歷多次的校內篩選，最後代表學校參加競賽，為自己、為學校贏得了金牌。因疫情停辦2年的國外參訪，今年又重新開辦，很高興獲得教育部推薦參加國外參訪學習之旅，希望能利用這次參訪活動了解先進國家的科技，由參訪研習的過程中了解自己的不足，轉化為自己努力學習的動力。」

家具木工金手獎第2名的游博鈞表示:「我來自桃園市中壢區，國中就讀桃園縣立東興國中，因為對家具木工有濃厚興趣，所以，選擇全國最有名的公東高工就讀家具木工科，在師長的教導下獲得學生技藝競賽金手獎第2名，一點點小肯定總算沒有辜負家人的期待、學校及老師的教導。獲得教育部推薦到德國參訪研習的機會非常難得，期許自己把握這次的參訪研習活動，學習他人之長補自己的不足，為自己的未來奠定良好的基礎。」

校長李恭榮表示：「公東高工是錫質平神父於1960年募款創立的，設立學校初期，錫神父聘請德國及瑞士的專業技師來公東為台東子弟教授專業技能課程，並引進德國師徒制的教學模式，創校至今63年，曾多次指派教師回德國進修，學習新的技能以達到教學相長，提昇學校教學品質的效果，今年2位同學獲得教育部推薦參加德國參訪學習，是一個很難得的學習機會，期望把握此次參訪研習，激發自己的潛力。」