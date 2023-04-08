30歲男娶47歲女友！新婚夜見愛妻「素顏真面目」　嚇到要離婚

▲男子新婚夜第一次看到妻子的素顏，當場嚇得要離婚。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名30歲男子與大17歲的女友陷入熱戀，儘管兩人年齡差距大，但他仍堅持要娶她進門。然而在新婚夜當晚，他第一次看到新娘的素顏，妝前妝後的巨大差異，讓他深感被騙，於是即刻決定要離婚。女方則不滿他的反應，要求他支付13萬令吉（約新台幣89萬元）的「遮羞費」，否則就不願分手。

根據《星洲網》引述Detik報導，30歲的曹姓男子偶然認識47歲的女子Trang，儘管兩人差了17歲，但是因為女方保養得宜，且注重外表，絲毫沒有讓他感覺兩人像是母子檔，因此陷入愛河。曹男說，Trang美麗、有愛心、自信且成熟，穿著時髦，打扮亮麗，且兩人都來自相似的成長背景。

因此在交往一段時間後，曹男主動求婚，希望能與Trang共度一生。曹男與Trang雖然沒有正式登記結婚，但兩人在家中舉行了小型婚禮，身旁的親友也都將他們視為夫妻。不過結婚當晚，曹男看到卸妝後的妻子，卻被嚇了一大跳。

原來自兩人相識以來，Trang從未以真面目見人，因此曹男看到她的素顏後更直呼是「詐騙」。曹男無法接受自己的枕邊人竟然長成這個樣子，因此在婚禮結束的短短數小時內，直接告訴Trang，他決定離婚，甚至還企圖當場將新婚太太趕出家門。

Trang努力說服他無果，於是給曹男2個選項，一是和她正式登記結婚，並繼續住在一起，二是曹男必須向她提供13萬令吉（約新台幣89萬元）的遮羞費作為補償。由於不滿Trang的建議，曹男目前已經尋求法律協助。