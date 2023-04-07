婆婆逼「一家人整整齊齊去掃墓」　2歲兒回家狂燒不退！大馬媽氣炸

▲馬來西亞一名媽媽抱怨，兒子被迫一起去掃墓後久病不愈，讓她憤怒不已。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

一年一度的清明節剛剛過去，不少人也陸續返鄉掃墓祭祖，不過馬來西亞有一名媽媽卻因此對老公破口大罵。原來，這位媽媽原本不打算讓年僅2歲的二兒子一起去掃墓，但老公卻因為家族壓力逼迫全家人同行，最後導致兒子發燒，讓這名媽媽憤怒不已。

這位媽媽最近匿名投書到臉書社團Mama Club抱怨，聲稱老公的爺爺去年剛剛逝世，而老公家裡的習俗是老人去世後的第一個清明，全家人必須一起去掃墓，但由於二兒子今年才2歲，又是早產兒、身體不好，於是她建議老公不要帶二兒子同行。

豈料，老公聽完卻表示家中親戚堅持要「一家人整整齊齊去掃墓」，於是這名媽媽只能無奈地抱著二兒子一同前往。媽媽形容，小孩因為第一次到墓地，因此在掃墓過程中十分害怕，除了一直哭個不停、吵著要媽媽抱外，還不斷被現場的煙和灰塵弄得很不舒服。

好不容易回到家後，孩子就開始出現發高燒、咳嗽、流鼻涕等疑似感冒的症狀，就連媽媽帶他去看醫生、吃藥也沒有好轉，急得媽媽不知道該怎麼辦。不過最讓媽媽生氣的是，婆婆在看到兒子生病後，居然聲稱他是「遇到了不乾淨的東西」，強迫媽媽帶孩子到廟裡收驚，讓這名媽媽氣炸狂罵，「現在弄成這樣高興了吧？以後我的孩子我做主！」